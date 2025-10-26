ATP Parigi 2025, ordine di gioco 27 ottobre: italiani, orari, programma, streaming

Rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata del Masters 1000 di Parigi. Momento storico alla Defense Arena, che succede a quella Bercy che aveva ospitato il torneo fin dal 1986, assieme a tutta la storia che si lascia dietro il Palais Omnisports. Ma è un’altra era, un altro momento.

E a inaugurarlo, in contemporanea, sono due italiani. Da una parte Luciano Darderi andrà a giocarsi l’esordio con il francese Arthur Cazaux, uno dei quattro programmati sul campo centrale che poi è la metà dell’arena vicino Nanterre (nell’altra metà ricavati gli altri tre campi). Sul campo 1, a poca distanza, ci sarà Flavio Cobolli contro Tomas Machac, e con il ceco in vari altri contesti sarebbe stato confronto da centrale (ma si può anche capire la programmazione parigina per vari motivi). Sul 3 Lorenzo Sonego, che attende ancora l’avversario. In serata, ad ogni modo, ci sarà il bentornato a Grigor Dimitrov, di ritorno dopo il drammatico infortunio di Wimbledon.

La prima giornata del Masters 1000 di Parigi si giocherà domani dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), con possibili incursioni di altri canali della piattaforma Sky. Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA MASTERS 1000 PARIGI 2025

Lunedì 27 ottobre

Court Central

Sessione diurna

Ore 11:00 Darderi (ITA)-Cazaux (FRA) [WC]

Marozsan (HUN)-Rinderknech (FRA) [WC]

Qualificato-Rublev [12]

Sessione serale

NP Ore 19:00 Mpetshi Perricard (FRA)-Dimitrov (BUL)

Khachanov [10]-Bonzi (FRA)

Court 1

Ore 11:00 Cobolli (ITA)-Machac (CZE)

Norrie (GBR)-Baez (ARG)

Qualificato-Atmane (FRA) [WC]

NP Ore 15:30 Popyrin (AUS)-Bublik (KAZ) [13]

Muller (FRA)-Nakashima (USA)

Court 2

Ore 11:00 Altmaier (GER)-Giron (USA)

Tien (USA)-Borges (POR)

F. Cerundolo (ARG)-Qualificato

Michelsen (USA)-Bergs (BEL)

Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA)-Erler (AUT)/Galloway (USA)

Court 3

Ore 13:00 Krajicek (USA)-Mektic (CRO)-Arends (NED)/Johnson (GBR)

Qualificato-Kecmanovic (SRB)

Sonego (ITA)-Qualificato

PROGRAMMA ATP PARIGI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport