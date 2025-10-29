Dove vedere in tv Civitanova-Trento oggi, Superlega volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 ottobre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Trento, incontro valido per la terza giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si tratta del big match di questo turno infrasettimanale, visto che all’Eurosuole Forum andrà in scena la rivincita dell’ultima finale scudetto, vinta dai dolomitici. L’Itas si presenta all’appuntamento da capolista con all’attivo due vittorie da tre punti, mentre la Lube insegue con due lunghezze di ritardo dopo averso perso al tie-break sul campo di Perugia.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e appassionante, con tanti duelli interni e con tanta carne al fuoco, che indubbiamente darà un volto importante alla regular season: se i cucinieri dovessero vincere allora si avvicinerebbero od opererebbero addirittura il sorpasso, se invece gli ospiti dovessero prevalere allora potrebbero operare uno strappo importante.

Trento sarà guidata dagli schiacciatori Alessandro Michieletto e Jordi Ramon (il sostituto di Daniele Lavia), Theo Faure sarà l’opposto in diagonale con Riccardo Sbertoli. Civitanova si affiderà in particolar modo agli attaccanti Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo sotto la regia di Mattia Boninfante, con Erick Loeppky e Poriya a proporsi come alternativa di banda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Trento, big match della terza giornata di Superlega. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e su VBTV (per gli abbonati). Questa sera si disputeranno altre quattro partite valide per il turno infrasettimanale, tra cui l’impegno casalingo di Perugia contro Padova.

CALENDARIO CIVITANOVA-TRENTO VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.