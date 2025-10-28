Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 29 ottobre, programma, canali, streaming

La prima parte sesta giornata di Serie A1 femminile si apre con un match molto interessante: la Savino Del Bene Scandicci ospita la UYBA Busto Arsizio (ore 20.00). La formazione toscana, seconda in classifica con cinque vittorie su sei, arriva dal netto successo di San Giovanni in Marignano, dove ha confermato la solidità del proprio gioco con Bosetti e Ruddins sugli scudi. Busto Arsizio, invece, ha ritrovato morale e punti grazie al 3-0 su Vallefoglia, mostrando una crescita evidente in attacco con Obossa e Gennari protagoniste. La differenza di valori in campo è sulla carta notevole, ma la squadra di Barbolini ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque se riesce a contenere gli errori. Scandicci resta favorita, ma dovrà tenere alta la concentrazione per non concedere spazio alle sorprese.

A Conegliano, alle 20.30, la Prosecco Doc Imoco riceve la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nel big match di giornata, una sfida che profuma d’alta quota. Le pantere di Santarelli, prime a punteggio pieno e reduci dal 3-0 a Novara, continuano a esibire un gioco spumeggiante e di grande efficienza, con Haak e Gabi in formato mondiale e un muro tra i più incisivi del campionato. Chieri, dal canto suo, è la rivelazione di questo inizio stagione: quarta in classifica e fresca di un netto 3-0 a Bergamo, la squadra di Beppe Negro combina entusiasmo, organizzazione e un attacco distribuito che ruota attorno a Nemeth, Nervini e Gray. Un test importante per valutare la tenuta mentale e tecnica delle piemontesi contro una Conegliano che, in casa, concede pochissimo.

Sarà una partita dal sapore equilibrato quella tra Cuneo e Firenze, in programma alle 20.30. Le piemontesi vogliono riscattare il k.o. interno al tie-break contro Perugia, un match che ha lasciato qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate nonostante i 22 punti di Pucelj. Dall’altra parte, il Bisonte Firenze è reduce da un’altra sconfitta al quinto set contro Monviso, dove Villani e Bukilić avevano tenuto in piedi la squadra fino all’ultimo. Entrambe cercano continuità e punti preziosi per consolidare la zona playoff, in un confronto che potrebbe decidersi sui dettagli, in particolare sull’efficacia al servizio e sulla tenuta a muro.

A Moncalieri, il Monviso Volley affronta la Igor Gorgonzola Novara in uno dei tanti derby piemontesi che si preannuncia intensa. Le torinesi arrivano dal successo esterno di Firenze, firmato dalle prestazioni di Malual e Davyskiba, e cercheranno di confermarsi contro una big per dare continuità ai progressi mostrati. Novara, però, ha grande voglia di riscatto dopo il pesante 0-3 subito da Conegliano: Bernardi punta su Igiede e Herbots per ritrovare brillantezza e incisività offensiva, consapevole che ogni punto può diventare decisivo in una classifica cortissima. Monviso dovrà difendere con ordine e sfruttare le rotazioni al servizio per provare a sorprendere una Igor ferita ma desiderosa di riprendere subito la marcia.

Chiude il programma di questa sera il confronto tra Vallefoglia e Bergamo, due squadre che cercano risposte e stabilità. La Megabox di coach Pistola non è riuscita a opporre resistenza a Busto Arsizio nell’ultimo turno, mostrando ancora discontinuità nel gioco e nelle percentuali offensive, mentre Bergamo è reduce da una netta sconfitta contro Chieri che ha evidenziato i limiti di ricezione e muro. Candi e Omoruyi proveranno a trascinare Vallefoglia davanti al proprio pubblico, ma servirà maggiore incisività in attacco. Per Bergamo, invece, è una partita che vale doppio: Eze e Kipp dovranno alzare il livello per interrompere la serie negativa e rilanciare una classifica che comincia a farsi preoccupante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima parte della sesta giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci vs Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 Honda Cuneo Granda Volley vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Wash4Green Monviso Volley vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Volley Bergamo 1991 – Diretta streaming su VBTV