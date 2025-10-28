Bolelli/Vavassori accedono al secondo turno a Parigi e si qualificano per le Finals di Torino

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano un posto alle Finals! Ci sarà anche la coppia azzurra di doppio a Torino e la certezza è arrivata con il successo al primo turno del Masters 1000 di Parigi, con gli italiani che hanno superato l’olandese David Pel ed il messicano Santiago Gonzalez in due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di partita. Un risultato che permette all’Italia di realizzare per il secondo anno consecutivo un fantastico en plein alle Finals, visto che ci sarà almeno un nostro rappresentante in singolare e in doppio sia in quelle maschili (Sinner, Bolelli/Vavassori e si spera Musetti) sia in quelle femminili (Paolini ed Errani/Paolini).

Un’ottima prestazione da parte di Bolelli/Vavassori, che saranno anche il doppio dell’Italia alle finali di Coppa Davis a Bologna. I due azzurri hanno chiuso con l’82% di punti vinti con la prima di servizio, concedendo solamente due palle break ai loro avversari nell’ultimo game, annullandole entrambe.

Match subito in discesa per gli azzurri, che hanno trovato il break in apertura con una favolosa risposta di rovescio sul punto secco di Vavassori. Il set è proseguito seguendo i turni di servizio e con gli azzurri che non hanno concesso nulla agli avversari. Nel settimo gioco Bolelli/Vavassori si procurano un’altra palla break ed arriva il doppio fallo di Pel. Il set scivola così sul 6-2 per gli azzurri.

Anche in apertura di secondo set arriva il break per gli azzurri ed è ancora Vavassori a trovare la risposta vincente di rovescio sul punto secco, conquistando così il game. Un altro set che prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio, con la coppia italiana che ha l’unico momento complicato proprio del decimo game finale. Sul 30-40 Bolelli è bravissimo a rete, poi sul punto secco arriva la prima vincente per Vavassori. Finisce 6-4 per gli azzurri, che conquistando un posto alle Finals e affronteranno ora al secondo turno a Parigi la coppia formata dall’austriaco Erler (avversario in Davis) e l’americano Galloway.