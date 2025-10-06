Dove vedere Busto Arsizio-Conegliano stasera in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca Busto Arsizio-Conegliano, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. Incomincia la stagione per club dopo l’intensa estate che ha regalato grandissime soddisfazioni con il doppio trionfo dell’Italia tra Nations League e Mondiali, inizia un nuovo campionato che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante con quattordici squadre pronte a fronteggiarsi a viso aperto ad altissimo livello tecnico.

Conegliano si presenta ai nastri di partenza con tutti i favori del pronostico, le Campionesse d’Italia punteranno ancora una volta a dettare legge e a prolungare la striscia di scudetti sotto la guida di coach Daniele Santarelli. Le Pantere apriranno l’annata agonistica lontane da casa, incrociando Busto Arsizio alla E-Work Arena: fuoriclasse come la bomber Isabelle Haak, la schiacciatrice Gabi, il libero Monica De Gennaro, la centrale Sarah Fahr, la palleggiatrice Joanna Wolosz sono pronte per rimettersi in gioco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Busto Arsizio-Conegliano, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Lunedì 6 ottobre

Ore 20.30 Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.