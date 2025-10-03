Calendario A1 volley femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff

Lunedì 6 ottobre incomincerà la Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Le quattordici squadre partecipanti daranno vita alla regular season, che si concluderà sabato 21 febbraio dopo ventisei intense giornate. Al termine della stagione regolare, le prime otto classificate accederanno direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto, mentre le ultime due classificate retrocederanno in Serie A2.

Conegliano si presenterà ai nastri di partenza per difendere lo scudetti. Le Campionesse d’Italia, guidate da coach Daniele Santarelli, se la dovranno vedere ancora una volta con Milano (rivista per buona parte, ma sono rimaste Paola Egonu e Anna Danesi) e con Scandicci (sempre trainata da Ekaterina Antropova), senza sottovalutare la voglia di rivalsa di una pimpante Novara.

Sono previsti ben sei turni infrasettimanali, praticamente un quarto degli incontri in calendario non si giocherà nel weekend: 15 e 29 ottobre, 12 novembre, 23 dicembre, 20 gennaio, 11 febbraio. I playoff incominceranno il 1° marzo e saranno strutturati in questo modo: quarti di finale al meglio dei tre incontri, semifinali e finale al meglio delle cinque partite. Lo scudetto sarà assegnato non più tardi dell’ultimo fine settimana di aprile.

Il campionato si fermerà nel corso della stagione per fare spazio alla Coppa Italia, con i quarti a fine dicembre e la Final Four il 24-25 gennaio. Il 18 ottobre andrà in scena la Supercoppa Italiana tra Conegliano e Milano a Trieste. Di seguito il calendario con le date principali della Serie A1 2025-2026, il massimo campionato italiano di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: LE DATE PRINCIPALI

INIZIO REGULAR SEASON: 6 ottobre.

CONCLUSIONE REGULAR SEASON: 21 febbraio.

PLAYOFF SCUDETTO: dal 1° marzo a fine aprile, date esatte da definire.

SUPERCOPPA ITALIANA: 18 ottobre (Conegliano-Milano a Trieste).

COPPA ITALIA: 30 dicembre per i quarti di finale, 24-25 gennaio per la Final Four.