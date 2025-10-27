Siparietto tra Sinner e Zverev nella premiazione a Vienna: “Jannik, hai rotto le scatole a tutti…”

Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco Alexander Zverev al termine della finale persa a Vienna (Austria) contro Jannik Sinner. Il tedesco (n.3 del mondo) si è arreso all’azzurro (n.2 ATP) sullo score di 3-6 6-3 7-5, subendo la rimonta del nostro portacolori e mancando di decisione nei momenti decisivi. Un aspetto balzato agli occhi, in una partita in cui Jannik non era in perfette condizioni fisiche.

Per Zverev è la terza sconfitta in fila contro Jannik, ricordando i precedenti due ko a Cincinnati l’anno scorso e nell’atto conclusivo degli Australian Open di quest’anno. A differenza di quest’ultima sfida, l’umore del teutonico era completamente diverso. È stato evidente per come Sasha si sia espresso nei confronti del pusterese, scherzandoci anche un po’ su.

“Prima di tutto, vorrei iniziare con un argomento molto spiacevole: Jannik, stai rompendo le palle a tutti i giocatori da due anni!“. Si è lasciato andare alle risate il tedesco, aggiungendo: “Rilassati un po’, lo sappiamo che sei il miglior giocatore del mondo. Lascia che vinca anch’io ogni tanto“, ha concluso, con Sinner che ha accolto il tutto con una risata spontanea.

VIDEO SIPARIETTO ZVEREV-SINNER A VIENNA

Del resto, come dare torto al tedesco, considerando i risultati che il nostro portacolori ha ottenuto negli ultimi 24 mesi insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz. Due dominatori che rischiano di caratterizzare il circuito lungamente, in attesa del terzo incomodo.