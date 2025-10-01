Definito il primo avversario di Sinner a Shanghai: c’è un brutto ricordo lontano, mai dimenticato

Jannik Sinner starà festeggiando in modo sobrio, come da consuetudine, il suo 21° titolo in carriera. L’altoatesino si è imposto nella finale dell’ATP500 di Pechino (Cina), sconfiggendo piuttosto nettamente l’americano Learner Tien con un duplice 6-2. Una partita a senso unico in cui l’azzurro ha messo in mostra le sue caratteristiche di gioco di grande colpitore da fondo e solidità.

Terzo titolo stagionale per Jannik e 18° nel massimo circuito internazionale sul cemento. Non ci sarà troppo tempo per recuperare dal momento che il pusterese è atteso a un impegno molto ravvicinato. Si tratta del Masters1000 di Shanghai. L’esordio del nostro portacolori è previsto, salvo deroghe particolari degli organizzatori, venerdì 3 ottobre.

Pochissimo tempo per rifiatare e soprattutto adattarsi al diverso contesto. Ad attenderlo nel secondo turno, essendo l’azzurro testa di serie n.1, ci sarà il tedesco Daniel Altmaier. Il teutonico si è imposto nel primo round contro l’australiano Tristan Schoolkate e ritroverà Sinner dopo più di due anni. L’ultimo confronto non è stato favorevole all’altoatesino.

Si fa riferimento alla sfida del secondo round del Roland Garros 2023, quando Altmaier la spuntò col punteggio di 6-7 (0) 7-6 (7) 1-6 7-6 (4) 7-5. Un’autentica maratona che lasciò il segno Jannik. Da quel momento, il giocatore italiano cambiò il suo approccio ai tornei di alto livello. L’altro incrocio c’era stato nel 2022 agli US Open e altra sfida risoltasi in cinque set, stavolta favorevole all’italiano: 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 lo score.

Dallo storico si può comprendere quanto il tedesco sia un avversario molto scomodo per il classe 2001 del Bel Paese. Non resta che attendere quanto accadrà in campo.