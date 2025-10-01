Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz vincendo a Pechino. E a Shanghai può accorciare ancora…

Missione compiuta per Jannik Sinner. L’altoatesino ha conquistato il 21° titolo della carriera, il 18° sul cemento e il 3° stagionale, a Pechino (Cina). Seconda affermazione per lui nell’evento cinese, piegando nettamente nella finale l’americano Learner Tien col punteggio di 6-2 6-2.

Una partita a senso unico nella quale la superiorità di Sinner è stata evidente. Un risultato che ha permesso all’azzurro di guadagnare qualche punticino nella sfida a distanza in classifica mondiale con lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico è al comando con 11540 punti, precedendo Jannik di 590 lunghezze.

RANKING ATP AGGIORNATO DOPO LA FINALE DI PECHINO

1. Carlos Alcaraz 11540 punti

2. Jannik Sinner 10950 punti (-590)

Ci potrebbero essere dei risvolti interessanti in vista del prossimo Masters1000 di Shanghai. Alcaraz, infatti, ha deciso di non prendere parte all’evento principale dello swing asiatico. La necessità di recuperare le energie si è fatta impellente. Sinner, dal canto suo, potrebbe accorciare ulteriormente le distanze nei confronti dello spagnolo in un solo modo: vincere il torneo.

Perché? Carlitos perde 200 punti per i quarti di finale raggiunti l’anno scorso, scendendo a quota 11340, mentre Sinner deve fare i conti con una cambiale di 1000 punti, legata al successo del torneo nel 2024. Nel caso in cui Jannik confermasse il titolo della stagione scorsa, resterebbe a 10950 punti e di conseguenza il suo distacco scenderebbe a 390. Se dovesse perdere la finale o uscire nei turni precedenti, avrebbe una decurtazione di punti superiore a quella di Alcaraz.