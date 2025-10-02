La “capitana” della Nazionale italiana di nuoto, Silvia Di Pietro, è la protagonista di questa puntata di Swim Zone condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. A 32 anni, Silvia ha appena concluso una stagione indimenticabile, probabilmente la migliore della sua carriera. Dopo aver deciso di dedicarsi esclusivamente alla velocità, è arrivata fino alla prima finale mondiale in vasca lunga a Singapore 2025, coronando un percorso di crescita che l’aveva già vista protagonista con i podi iridati in vasca corta a Budapest. Un risultato sorprendente se si pensa che, solo a dicembre 2024, aveva dichiarato la volontà di abbandonare l’attività. Oggi, invece, Silvia naviga a vista: non guarda ancora a Los Angeles 2028, ma intanto continua a regalare emozioni e a scrivere nuove pagine della sua carriera. Un’intervista intensa per conoscere da vicino la leader della velocità azzurra, tra bilanci, nuove sfide e la passione che ancora la spinge in acqua. #SilviaDiPietro #Nuoto #SwimZone #ItaliaTeam #Singapore2025 #AglaiaPezzato #EnricoSpada #LosAngeles2028 #VascaLunga #NuotoAzzurro