Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz: scenario diverso per il n.1 da giocarsi alle ATP Finals

Jannik Sinner può sfruttare l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Parigi per tornare numero 1 del mondo al termine del torneo francese ma, soprattutto, vede crescere le proprie possibilità di essere in vetta al ranking a fine stagione.

Nella Race ATP, dopo l’eliminazione dello spagnolo in Francia, infatti, Sinner accusa 2050 punti di ritardo dall’iberico, quando il suo cammino a Parigi deve ancora iniziare: l’azzurro potrà portarsi a -1050 in caso di vittoria del torneo, o a -1400 in caso di sconfitta in finale.

Queste sono le uniche due combinazioni che permetterebbero a Sinner di rinviare l’assegnazione del numero 1 a fine stagione alle Finals, dato che nel torneo di Torino saranno in palio 1500 punti. L’azzurro in ogni caso è consapevole che per centrare la vetta del ranking a fine anno dovrà vincere le Finals e sperare.

Nel caso in cui Sinner dovesse perdere la finale a Parigi il calcolo è presto fatto: l’azzurro, avendo 1400 punti da recuperare ad Alcaraz, dovrebbe vincere il torneo da imbattuto e sperare che lo spagnolo perda tutte le tre partite della fase a gironi.

Qualche speranza in più per Sinner ci sarebbe nel caso in cui vincesse il torneo di Parigi, presentandosi a Torino a 1050 punti da Alcaraz. L’azzurro dovrebbe comunque vincere le Finals, ma il numero di successi ottenuti nella fase a gironi definirebbe quanti incontri a sua volta dovrebbe vincere al massimo lo spagnolo.

Qualora Sinner dovesse vincere il torneo con un solo successo nella fase a gironi, allora Alcaraz dovrebbe perdere tutte le partite, mentre nel caso in cui l’azzurro vincesse due match nella prima fase, allora lo spagnolo dovrebbe vincerne al massimo uno, infine con l’italiano a punteggio pieno allora l’iberico non dovrebbe andare oltre i due successi.

JANNIK SINNER CHIUDE L’ANNO DA NUMERO 1 SE…

Vince a Parigi e

– vince le Finals da imbattuto e Alcaraz vince al massimo due partite nella fase a gironi

– vince le Finals conquistando due incontri nella fase a gironi e Alcaraz vince al massimo una partita

– vince le Finals conquistando un incontro nella fase a gironi e Alcaraz perde tutte le partite

Perde in finale a Parigi e

– vince le Finals da imbattuto e Alcaraz perde tutte le partite