Musetti raggiunge Sinner e Berrettini nei quarti a Vienna. Sconfitto in due set Etcheverry

Si tinge sempre di più d’azzurro l’ATP 500 di Vienna. Sono tre i tennisti italiani nei quarti di finale, con Lorenzo Musetti che si è da poco aggiunto a Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il toscano ha vinto il suo match serale contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-4 dopo un’ora e trentatré minuti di gioco e adesso se la vedrà con il francese Corentin Moutet, che si è preso la rivincita quest’oggi contro il russo Daniil Medvedev (era stata la finale del torneo di Almaty della scorsa settimana).

Una vittoria sicuramente importante anche in ottima qualificazione alle Finals di Torino per il toscano, che è al decimo quarto di finale della sua stagione. Un’ottima prestazione di Musetti che ha chiuso con 7 ace e l’81% di punti vinti con la prima. Sono 22 i vincenti dell’azzurro contro i 18 di Etcheverry, che ha concluso con più errori non forzati (28 contro 17).

Musetti difende subito una palla break in apertura di match, con il lob dell’argentino che finisce fuori dopo una bella difesa a rete dell’azzurro. Nel game successivo è Musetti a procurarsi due palle break e basta la prima visto che il dritto di Etcheverry viene portato via dal nastro. Dopo una serie di comodi turni in battuta, nel nono game Musetti salva una palla del controbreak con un’ottima prima vincente. Scampato il pericolo, al secondo set point Musetti chiude sul 6-3 e vince il primo set.

Sulla scia del set vinto Musetti comincia al meglio anche il secondo set. Arriva subito il break in apertura per il toscano, complice anche il doppio fallo dell’argentino sul 15-40. Etcheverry resta in partita nel terzo gioco, visto che Musetti manca l’occasione di portarsi sul 3-0 e chiudere definitivamente il match. Nell’ottavo game Musetti si trova sotto per 15-40, ma si salva soprattutto con un provvidenziale ace sulla seconda palla break. Il toscano va poi a chiudere nel decimo game, tenendo a zero il servizio e terminando il match sul 6-4 con un fantastico lungolinea di rovescio.