Tennis
Come cambia il tabellone di Sinner a Vienna con l’eliminazione di Rublev. Fuori la tds n.7
Sono già due le teste di serie uscite di scena già nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo 2025 quando mancano ancora diverse partite al momento in cui il tabellone principale si allineerà agli ottavi di finale. Dopo Karen Khachanov (n.5), ed in attesa di Daniil Medvedev (n.6), viene infatti eliminato al debutto anche l’altro big russo Andrey Rublev (n.7 del seeding).
Il nativo di Mosca classe 1997 ha perso la battaglia con il britannico Cameron Norrie per 6-2 6-7 6-2, vedendo sfumare forse l’ultima possibilità di tornare in lizza per la qualificazione diretta alle ATP Finals di Torino. Rublev era collocato nel secondo quarto del tabellone viennese, che a questo punto vede l’australiano Alex de Minaur come favorito d’obbligo per raggiungere un’ipotetica semifinale con la prima testa di serie Jannik Sinner.
L’azzurro debutterà mercoledì 22 ottobre con il tedesco Daniel Altmaier per poi incrociare agli ottavi uno tra il ceco Tomas Machac ed il romano Flavio Cobolli. Nel caso in cui dovesse vincere queste partite, il fuoriclasse pusterese troverebbe successivamente ai quarti l’imprevedibile kazako Alexander Bublik (numero 8 del seeding) o l’argentino Francisco Cerundolo.
Dalla parte opposta del tabellone i nomi più attesi per volare in finale a Vienna sono attualmente il tedesco Alexander Zverev (n.2), l’italiano Lorenzo Musetti (n.4) ed il russo Daniil Medvedev (n.6), ma attenzione anche ad un possibile outsider come l’olandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Brandon Nakashima.