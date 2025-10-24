Chi sono i ciclisti più vincenti del 2025? Una sorpresa a tallonare Pogacar, il miglior italiano è un velocista

Tadej Pogacar ha letteralmente dominato la stagione ciclistica che si è ufficialmente conclusa pochi giorni fa. Il fuoriclasse sloveno ha infatti trionfato al Tour de France (con annessi quattro successi di tappa in terra transalpina), si è laureato Campione del Mondo e d’Europa, si è imposto in tre Classiche Monumento (Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), per un totale di 20 vittorie: è indubbiamente il capitano della UAE Emirates il ciclista plurivincitore per eccellenza nel 2025.

Tadej Pogacar domina in testa alla classifica precedendo di misura il francese Paul Magnier: il velocista della Soudal Quick-Step ha toccato quota 19 affermazioni, di cui ben 14 tra Slovacchia, Croazia e Cina nell’ultimo mese. Sul terzo gradino del podio si trova il messicano Isaac Del Toro, secondo nella classifica generale del Giro d’Italia e capace di alzare le braccia al cielo in diciassette occasioni (impressionante il filotto inscenato tra settembre e ottobre nelle classiche italiane).

A seguire il belga Tim Merliers (16), il britannico Matthew Brennan (14), il serbo Dusan Rajovic (14) e il danese Mads Pedersen (14). Servivano undici sigilli per entrare in top-10, non ci sono italiani nell’elite di questa classifica. Il migliore è stato Jonathan Milan con nove vittorie: una alla Comunitat Falenciana, due all’UAE Tour, due alla Tirreno-Adriatico, una al Giro del Delfinato, due al Tour de France (con tanto di maglia verde) e il Kampioenschap van Vlaanderen.

Il velocista friulano occupa la 14ma piazza, un paio di gradini più in alto di Matteo Malucelli, salito a quota 8 dopo le stoccate al Tour de Langkawi e le due più classifica generale del Tour of Taihu Lake. A seguire: Lorenzo Scaroni 6 vittorie, Matteo Moschetti 5 vittorie, Giulio Ciccone tre vittorie (tra cui la prestigiosa Classica di San Sebastian), Filippo Ganna tre vittorie. In questa graduatoria sono considerati tutti i livelli di competizione. Di seguito la classifica dei ciclisti plurivincitori nel 2025.

CICLISTI PLURIVINCITORI 2025

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 20 vittorie

2. Paul Magnier (Francia) 19

3. Isaac Del Toro (Messico) 17

4. Tim Merlier (Belgio) 16

5. Matthew Brennan (Gran Bretagna) 14

5. Dusan Rajovic (Serbia) 14

5. Mads Pedersen (Danimarca) 14

8. Jarno Widard (Belgio) 13

9. Olav Kooij (Paesi Bassi) 11

9. Alexander Salby (Danimarca) 11

14. Jonathan Milan (Italia) 9

16. Matteo Malucelli (Italia) 8

24. Lorenzo Cataldo (Italia) 6

35. Matteo Moschetti (Italia) 5

64. Giulio Ciccone (Italia) 3

64. Filippo Ganna (Italia) 3