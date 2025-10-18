Ciclismo, tutti i professionisti ritirati nel 2025: elenco lungo e ben 9 italiani

La stagione del grande ciclismo volge ormai al termine e diversi atleti hanno deciso di appendere la bicicletta al chiodo al termine di questa annata agonistica, concludendo così la propria carriera. Il britannico Geraint Thomas saluta a 39 anni dopo aver vinto il Tour de France nel 2018 ed essere arrivato secondo al Giro d’Italia nel 2023, ultime pedalate anche per due enormi velocisti come il norvegese Alexander Kristoff (98 vittorie da professionista, tra cui la Milano-Sanremo 2014 e il Giro delle Fiandre 2015) e il francese Arnaud Démare (97 affermazioni, tra cui otto tappe al Giro d’Italia e la Milano-Sanremo 2016).

Il polacco Rafal Majka si accomiata dopo una vita da onorevole gregario. Nella lista figurano anche nove italiani. Elia Viviani meriterebbe un monumento: Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016, fautore del rilancio della pista tricolore, cinque tappe al Giro d’Italia, tre frazioni alla Vuelta di Spagna, tre Classiche d’Amburgo e 90 sigilli su strada, l’ultimo lo scorso 16 settembre al Memorial Briek Schotte. Giacomo Nizzolo chiuderà a 36 anni dopo essere stato Campione d’Europa nel 2020 ed essersi tolto la soddisfazione di alzare le braccia al cielo in un’occasione nella Corsa Rosa.

Chiusura onorevole per Alessandro De Marchi a 39 anni dopo aver messo la firma su Tre Valli Varesine e Giro dell’Emilia, Gianluca Brambilla lascia l’universo del pedale dopo essersi tolto la soddisfazione di festeggiare al Giro e alla Vuelta nel 2016. Nuova vita anche per Kristian Sbaragli, Salvatore Puccio, Simone Petilli, Edward Ravasi e Riccardo Verza. Di seguito l’elenco dettagliato di tutti i ciclisti che si ritireranno al termine del 2025.

CICLISTI RITIRATI NEL 2025

