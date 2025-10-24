Il ciclismo piange la scomparsa di Kevin Bonaldo. L’atleta veneto non ce l’ha fatta

La giornata si colora di tristezza per il ciclismo italiano che deve, purtroppo, piangere la scomparsa di un altro corridore. Non ce l’ha fatta purtroppo Kevin Bonaldo. Il ciclista si è spento questa mattina all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, struttura presso la quale era ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Bonaldo era stato trasportato al San Bortolo dopo che lo scorso 21 settembre aveva accusato un malore al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. L’atleta, nato a Bassano del Grappa, ma trevigiano di Loria, nelle ultime settimane aveva offerto diversi segnali che lasciavano pensare ad una ripresa prima del peggioramento e del tragico epilogo odierno.

La La Sc Padovani Polo Cherry Bank, squadra in cui Kevin militava ha commentato così la tragica notizia: “Abbiamo portato Kevin con noi in ogni corsa di questo finale di stagione. Dallo scorso 21 settembre è iniziata una attesa piena di apprensione che, purtroppo, si è conclusa oggi con questa tragica notizia. Siamo vicini ad Antonio e a tutta la famiglia di Kevin, ci stringiamo attorno a loro per far sentire tutto il nostro calore e la nostra partecipazione a questo dolore“.

Kevin, corridore apprezzato dai compagni per il carattere e l’esperienza che ne hanno sempre contraddistinto la sua azione nel corso delle gare a cui partecipava, era approdato quest’anno nella sua nuova squadra dopo le esperienze vissute con le maglie di Zalf Euromobil Désirée Fior e Work Service.