Chi è Clara Tauson, la danese in crescita esponenziale nel 2025. C’è un precedente con Jasmine Paolini

Sarà la danese Clara Tauson l’avversaria di Jasmine Paolini domani negli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra dovrà difendere l’ottavo posto nella Race WTA, che la porterebbe alle Finals, nel duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, ma dovrà farlo contro un’avversaria molto ostica.

La danese, infatti, è la numero 10 del seeding ed occupa il numero 12 della classifica mondiale, posizione che corrisponde anche al suo best ranking: Tauson ha vinto nel 2025 il terzo titolo WTA in carriera ad Auckland dopo i due conquistati da teenager nel 2021 a Lione ed in Lussemburgo, prima che un infortunio alla schiena ne fermasse, nella stagione successiva, la rapida ascesa.

La tennista classe 2002 in questa annata è giunta ai livelli che aveva già mostrato di poter toccare quando era appena maggiorenne, e sarà una cliente scomoda per l’azzurra, come mostra l’unico precedente tra le due, comunque vinto da Paolini, ma in rimonta, quando nei trentaduesimi di Pechino 2024 la tennista italiana si impose in tre set con lo score di 1-6 7-5 6-4.