Paolini e Rybakina, duello a distanza a Wuhan: le avversarie agli ottavi e cosa può cambiare per il ranking e la Race

Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina sono in lotta a Wuhan per l’ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il duello è fondamentale perché assegna l’ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals, che si giocheranno a Riad ad inizio novembre.

L’azzurra con il successo odierno a Wuhan ha griffato il sorpasso sulla kazaka, seppur per soli 43 punti: a parità di risultato in Cina, dunque, Paolini si presenterà al 500 di Ningbo (a cui entrambe sono iscritte), la prossima settimana, davanti a Rybakina, ed inoltre con la possibilità di scartare 1 solo punto contro i 108 (in caso di risultato migliore) a cui dovrà rinunciare la kazaka.

In pratica già a Wuhan la kazaka dovrà ottenere un risultato migliore rispetto a quello dell’azzurra per tornarle davanti, altrimenti l’azzurra avrà la certezza di iniziare il prossimo torneo davanti a Rybakina: le due tenniste, inoltre, sono iscritte entrambe al WTA 500 di Tokyo, e nell’occasione Paolini scarterà solo 10 punti contro gli almeno 120 a cui dovrà rinunciare la kazaka (sempre in caso di risultato migliore).

Il match di domani, quello degli ottavi a Wuhan, metterà in palio 95 punti: nel ranking non sarebbero sufficienti per il sorpasso di Rybakina ai danni di Paolini, mentre nella Race la kazaka per scavalcare l’azzurra dovrà battere la ceca Linda Noskova e sperare in una contemporanea sconfitta dell’italiana contro la danese Clara Tauson.