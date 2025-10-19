Casper Ruud conquista il titolo a Stoccolma: dominio contro Ugo Humbert

Finale senza storia nell’ATP250 di Stoccolma. Sul veloce indoor svedese, Casper Ruud (n.12 ATP) si è imposto contro il francese Ugo Humbert (n.25 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match giocato molto bene dallo scandinavo, dominante in tutti gli aspetti del gioco, con una serie pazzesca di punti al servizio (31 consecutivi). Per il norvegese è il 2° titolo della stagione, dopo il Masters1000 di Madrid, ed è il 14° della carriera.

Nel primo set si comprende dopo pochi scambi che la palla di Humbert non impensierisce l’avversario. Ruud, infatti, comanda le operazioni col suo dritto, mettendo in mostra anche una sorprendente solidità dal lato del rovescio. In questo modo, matura il break nel quarto game. Il norvegese, poi, è implacabile alla battuta, non concedendo alcun quindici dal turno del terzo gioco. Un’egemonia che si manifesta tale col secondo break dell’ottavo gioco, sullo score di 6-2.

Nel secondo set la musica non cambia. Il francese cede il turno al servizio nel quarto gioco, messo in difficoltà dalle variazioni dello scandinavo, capace di mixare il dritto in top-spin e lo slice di rovescio in modo eccelso. Lo strappo si rivela decisivo e nel nono game cala il sipario sullo score di 6-3.

Leggendo le statistiche, Ruud ha concluso col 62% di prime di servizio in campo, avendo un’efficienza pari al 92% (soli due punti persi). Ancor più impressionante è stato il dato con la seconda in battuta (93%, un solo punto perso). Niente da fare per Humbert, sopraffatto dalla grande vena del suo rivale.