ATP Stoccolma 2025, Humbert e Ruud si affronteranno in finale

Si torna in campo per il penultimo atto. Il torneo ATP di Stoccolma decide i giocatori che si contenderanno la vittoria con i due match di semifinale. Saranno il francese Ugo Humbert, quarta testa di serie, e il norvegese Casper Ruud a sfidarsi per la conquista del titolo.

Il francese Ugo Humbert avrebbe preferito guadagnarsi il pass per la sfida decisiva in maniera decisamente diversa. Il suo avversario, il danese Holger Rune è infatti costretto al ritiro per un infortunio di cui dovrà essere valutata l’entità sul punteggio di 6-4 2-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.

Il transalpino rompe per primo gli equilibri con il break del 4-2, la replica del suo rivale però è dirompente. La testa di serie numero 1 del tabellone recupera subito lo svantaggio e con altri tre game consecutivi inanella il primo parziale per 6-4. La seconda partita sembra svilupparsi sui binari dell’assoluto equilibrio fino a quando lo sfortunato Rune non incappa nel problema che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diversi mesi.

Casper Ruud, testa di serie numero due, piega il canadese Denis Shapovalov 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti. La prima frazione si risolve con una serie di tre break tra quarto e sesto gioco, quello decisivo lo mette a segno il norvegese per il 4-2. La seconda testa di serie, una volta acquisito il vantaggio, lo difende e chiude il parziale inaugurale per 6-3 trasformando la prima palla set. Ruud rompe l’equilibrio della seconda frazione con il break ottenuto ai vantaggi per il 4-3, difende la battuta per il 5-3 e chiude sul 6-4 al quarto match point.