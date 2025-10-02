Canoa
Canoa slalom, nel C1 femminile titolo iridato a Klaudia Zwolinska. In semifinale out Bertoncelli e Borghi ai Mondiali
Si chiude la quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canoa slalom: a Sydney, in Australia, il forte vento previsto costringe gli organizzatori ad anticipare le finali. Nel C1 femminile titolo iridato alla polacca Klaudia Zwolinska, mentre escono in semifinale sia Marta Bertoncelli, 22ma, che Elena Borghi, 28ma.
Nell’ultimo atto della canadese individuale femminile si impone la polacca Klaudia Zwolinska, medaglia d’oro con un percorso netto in 108.49, davanti all’atleta individuale neutrale Alsu Minazova, d’argento con 2 penalità in 112.88, a 4.39, ed alla brasiliana Ana Satila, terza con 2 penalità in 112.98, a 4.49.
Beffata la statunitense Evy Leibfarth, la quale, nonostante il percorso netto, resta ai piedi del podio con il crono di 113.10, a 4.60, mancando il bronzo per appena 0.11. Più indietro la ceca Martina Satkova, quinta con 2 penalità in 113.95, a 5.45.
Vengono eliminate in semifinale entrambe le azzurre al via, che non rientrano nella finale a 12: Marta Bertoncelli, gravata di 4 penalità, si classifica 22ma, mentre Elena Borghi, a causa di un salto di porta (54 penalità complessive), termina 28ma.