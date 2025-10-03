Canoa
Canoa slalom, Giovanni De Gennaro 12° nel K1 ai Mondiali. Oro al transalpino Titouan Castryck
Si chiude senza medaglie per l’Italia anche la penultima giornata di gare dei Mondiali senior 2025 di canoa slalom, in corso a Sydney, in Australia: nel K1 maschile Giovanni De Gennaro è 12° in finale, mentre si fermano in semifinale Xabier Ferrazzi, 14°, e Marcello Beda, 30°.
Nella finale a 12 il migliore si conferma il transalpino Titouan Castryck, il quale dopo aver fatto segnare il miglior crono in semifinale, si ripete nell’ultimo atto, mettendosi al collo la medaglia d’oro con il tempo di 90.81. Distacchi importanti per tutti gli avversari, i quali, viceversa, sono tutti vicini tra loro.
Salgono sugli altri due gradini del podio due cechi: argento per Jakub Krejci, secondo in 92.27, a 1.46, bronzo per Jiri Prskavec, terzo in 92.34, a 1.34. Beffa per il neozelandese Finn Butcher, quarto in 92.47, a 1.66, il quale si ferma a 0.20 dall’argento ed a 0.13 dal bronzo.
Tocco di palina alla penultima porta che costa carissimo al padrone di casa australiano Lucien Delfour, quinto con 2 penalità in 92.96, a 2.15 dall’oro, mentre è sesto lo sloveno Peter Kauzer in 93.26, a 2.45, invece si piazza settimo il transalpino Anatole Delassus in 93.34, a 2.53.
Giovanni De Gennaro, campione olimpico in carica, si piazza 12° ed ultimo in finale con 2 penalità in 95.87, a 5.06, mentre escono di scena in semifinale sia Xabier Ferrazzi, 14°, il quale si ferma a 0.06 dall’ultimo crono utile per l’ingresso in finale, sia Marcello Beda, 30° ed ultimo a causa di un salto di porta.