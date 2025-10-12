Dove vedere in tv Milan-Roma oggi, Serie A calcio femminile: orario, programma, streaming

Una sfida interessante. Oggi, domenica 12 ottobre, alle 12:30 si gioca Milan-Roma, match valido per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita da non perdere quella che si svolgerà al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D’Arda, con due squadre che hanno cominciato il Campionato con una vittoria.

Nello specifico la formazione capitolina ha regolato senza particolari patemi il Parma (4-0), per poi subire una brutta sconfitta nella Women’s Champions League, dove ha dovuto cedere il passo al Real Madrid con un secco 6-2. Per le ragazze di Luca Rossettini l’obiettivo sarà quello di approfittare della sconfitta della Juventus e del pareggio tra Fiorentina ed Inter, per provare a raggiungere le cugine laziali, al momento a punteggio pieno.

Le rossonere invece si sono rese artefici di una partita inaugurale molto particolare, in quanto sono riuscite ad espugnare il campo del Genoa (1-2) con una rimonta concretizzata soltanto nei minuti finali, quando tutto sembrava perduto.

La partita tra Milan e Romo, valida per la seconda giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile, andrà in scena oggi (ore 12:30) al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D’Arda Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da DAZN.

MILAN-ROMA SERIE A CALCIO FEMMINILE

Domenica 12 ottobre

Ore 12:30 Milan vs Roma – Diretta streaming su DAZN

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN