Calcio femminile, Italia sconfitta 1-0 nel test-match contro il Brasile a Parma: Luany decide la sfida

Nazionale italiana di calcio femminile sconfitta nella seconda amichevole in pochi giorni, dopo l’1-1 contro il Giappone. Le azzurre sono state battute allo stadio “Ennio Tardini” di Parma dal Brasile 1-0, per effetto del gol messo a segno da Luany al 68′.

Una partita che non ha avuto nulla di “friendly” per il grande ardore messo dalle brasiliane, che forse hanno anche ecceduto nel loro modo di giocare e far valere la loro fisicità, approfittando di un arbitraggio tutt’altro che convincente da questo punto di vista. Un match, comunque, utile alla compagine tricolore, in considerazione delle assenze di alcune calciatrici importanti come Arianna Caruso, Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo.

PRIMO TEMPO – Soncin vara un 3-5-2 con Piemonte e Cantore tandem offensivo, supportate dagli inserimenti di Greggi e Tomaselli senza palla; in cabina di regia Schatzer e sulle fasce Oliviero e Soffia; trio difensivo formato da Lenzini, Salvai e Linari, a protezione della porta di Durante. Brasiliane in campo con un 4-2-3-1: Amanda Gutierres riferimento offensivo, con Taina Maranhao, Jhennifer e Luany a sostegno nel trio di trequartiste. Match molto fisico, con le sudamericane che entrano decise su ogni pallone. Lo fa capire dopo pochi scampoli Isa Haas ai danni di Greggi, venendo ammonita. La partita di Soffia finisce dopo 15′: infortunio al flessore per lei. Subentra Bergamaschi. Si fatica a costruire gioco. C’è superiorità territoriale delle ospiti, ma brave le azzurre a coprire gli spazi e a ripartire. Poche occasioni e le uniche menzioni degne di nota sono su una punizione a metà del primo tempo di Yasmin su cui è attenta Durante e un destro a giro al 32′ di Cantore che chiama in causa Lorena, abile a rifugiarsi in angolo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i due tecnici si affidano a diverse sostituzioni e il Brasile ne trae giovamento. Verdeoro vicinissime al gol del vantaggio al 52′ grazie all’ iniziativa di una scatenata Taina Maranhao, che crea il panico in area di rigore e azzurra e mette in mezzo un pallone su cui però non ci sono compagne a ribadire in rete. L’appuntamento però è solo rimandato perché al 68′ altra splendida azione sulla sinistra di Dudinha, subentrata 2′ prima a Jhennifer, che vince il rimpallo nel contrasto su Salvai e mette in mezzo un pallone ribadito in rete da Luany. Soncin manda in campo Beccari, Severini, Girelli, Bonansea e Dragoni per Cantore, Tomaselli, Piemonte, Oliviero e Schatzer ma c’è poca lucidità nell’attaccare la difesa sudamericana. 6′ di recupero non cambiano la storia e il match finisce 1-0 per le ospiti.