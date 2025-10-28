LIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: sfida di lusso contro le verdeoro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Nell'ultima partita giocata le azzurre hanno trovato un pareggio con il Giappone, per 1-1.

Nell’ultima partita giocata le azzurre hanno trovato un pareggio con il Giappone, per 1-1. Alla rete di Greggi ha risposto Hasegawa, in una partita giocata a bassi ritmi, che ha, però, permesso a mister Soncin di trovare nuove soluzioni. L’allenatore azzurro ha, infatti, dovuto rimediare alle numerose assenze (Di Gugielmo, Giugliano e Caruso ad esempio), provando nuovi innesti.

La partita con il Brasile servirà per testare, di nuovo, la squadra. Dopo essere arrivata fra le prime quattro d’Europa le azzurre devono confrontarsi contro squadre di altri continenti, per arrivare pronte al mondiale 2027.

Il Brasile ha affrontato nell’ultima sfida l’Inghilterra. La sfida è stata vinta dalle verdeoro con le reti di Beatriz e Dudinha. Le campionesse d’Europa, sfruttando l’espulsione al 20′ di Angelina, sono riuscite a dimezzare lo svantaggio grazie al rigore di Stanway (53′). Questo non è, però, bastato per trovare il pareggio.

Le brasiliane è la favorita per la vittoria. Negli otto incontri disputati sono sette vittorie e un pareggio per le sudamericane, nell’ultima sfida del 2022 le azzurre furono sconfitte da un gol nella ripresa. Ma quello che conterà veramente sarà il gioco espresso dalle azzurre, che avranno la possibilità di confrontarsi contro una delle migliori squadre al mondo.

Il match fra Italia e Brasile valido come amichevole internazionale, si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma. L'inizo è previsto per le 18:15.