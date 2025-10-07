Calcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli ancora vincenti in Serie A, colpaccio Capurso

La terza giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A di calcio a 5, in attesa del big match di domani fra Genzano e Napoli, ha emesso i suoi verdetti fra gol, emozioni e spettacolo. Ecco come sono andate le cose, nel turno infrasettimanale che ha visto riposare il Cosenza.

Meta Catania e Feldi Eboli non sbagliano: 3 partite e 3 vittorie. Nello specifico i siciliani si sono imposti per 1-5 sul campo del CDM Futsal, con due reti di Drahovsky, mentre i campani l’hanno spuntata 3-4 nel derby regionale contro la Sandro Abate alla doppietta di Gui.

Poi il successo storico e robante del Capurso: 6-0 per i pugliesi che hanno travolto la Fortitudo Pomezia, con un Lamas autore addirittura di 4 segnature.

Da registrare vi sono anche ii blitz di una L84 ispirata da Cuzzolino e Tuli (entrambi a segno in duplice sequenza), per il 2-6 nella tana dell’Active Network, e di un debordante Mantova, 2-4 a domicilio contro la Roma, trascinato da Cabeça, Wilde e Leleco.

Ultimo, ma non meno importante, il 5-2 dello Sporting Sala Consilina sulla Came Treviso: veneti che vanno in vantaggio con Suton, che poi però vengono rimontati da Vidal, Arillo (entrambi doppietta) e compagni.

Classifica

Feldi Eboli, Meta Catania 9 punti

L84, Sporting Sala Consilina, Active Network, Mantova 6 punti

Capurso, Genzano*, Sandro Abate, Napoli*, Roma, Fortitudo Pomezia 3 punti

Cosenza, CDM Futsal, Came Treviso 0

* Una partita in meno