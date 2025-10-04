Calcio a 5, Active Network a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A. Pomezia vittoriosa

Calato il sipario sul 2° turno della Regular season della Serie A di calcio a 5 2025-2026. Dopo aver dovuto annotare le vittorie di Feldi Eboli e Meta Catania, un’altra squadra è a punteggio pieno dopo due giornate. Si tratta dell’Active Network, che si è imposta in trasferta 5-3 contro il Came Treviso.

Dopo le cinque reti realizzate alla Fortitudo, i viterbesi di Massimiliano Monsignori hanno rifilato altri cinque gol al Came. Block (doppietta), Cesaroni, Curri e Amans in marcatori. Per i padroni di casa sono andati a segno Donin, Japa Vieira e Gargatini.

Nell’altro match di quest’oggi, Pomezia si è imposta tra le mura amiche del PalaLavinium, superando 4-3 lo Sporting Sala Consilina al termine di un confronto equilibrato. Tiaguinho, Miguel Angelo, Dudù e Bueno sono stati decisivi nell’affermazione della Fortitudo, vanificando la doppietta di Vidal e il gol di Igor tra le fila ospiti.

Feldi Eboli, Active Network e Meta Catania, quindi, guidano con 6 punti, a precedere tutta una serie di squadra a quota tre tra cui per l’appunto Pomezia.