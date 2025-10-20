Tennis
Binaghi commenta il forfait di Sinner in Coppa Davis: “Decisione che comprendiamo, ma molto dolorosa”
Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha commentato al sito federale la decisione di Jannik Sinner di non giocare le Finals di Coppa Davis, in programma il mese prossimo a Bologna: il numero 2 del mondo non ha dato la propria disponibilità per vestire la maglia della Nazionale nella manifestazione vinta negli ultimi due anni dall’Italia.
Le considerazioni del numero 1 del tennis italiano: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. La Coppa Davis rappresenta per lui e per tutti noi un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre“.
Sugli azzurri chiamati da Volandri: “Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia“.