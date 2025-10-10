Beach volley, sorteggiati i gironi dei Mondiali: Gottardi/Orsi Toth tra le big, uomini assenti

Sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di beach volley, che si disputeranno ad Adelaide (Australia) dal 14 al 23 novembre. Le 48 coppie dei due tornei (maschile e femminile) sono state suddivise in dodici raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze, mentre le altre otto terze disputeranno un lucky loser round che determinerà le ultime quattro ammesse ai sedicesimi di finale.

L’Italia sarà protagonista soltanto nel torneo femminile. Le lanciatissime Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, attuali numeri 5 del ranking FIVB, partiranno con grandi ambizioni: le azzurre saranno impegnate nella Pool I con le statunitensi Donlin/Denaburg, le neozelandesi Polley/MacDonald e le canadesi Monkhouse/Bélanger. Claudia Scampoli e Giada Bianchi figurano invece nella Pool E insieme alle lettoni Tina/Anastasija, alle giapponesi Shiba/Reika e alle messicane Torres/Gutierrez.

Non ci saranno invece coppie italiane nel torneo riservato agli uomini: per la prima volta dall’edizione di Berlino 2005 non vedremo azzurri impegnati sulla sabbia nella rassegna iridata. I norvegesi Mol/Sorum saranno la coppia da battere, il loro cammino inizierà con gli svizzeri Krattiger/Dillier e Heidrich/Jordan e gli uruguayani Hannibal/Llambias. Di seguito il quadro dettagliato dei gironi dei Mondiali 2025 di beach volley e l’esito del sorteggio.

GIRONI MASCHILI MONDIALI BEACH VOLLEY 2025

POOL A: Mol/Sorum (Norvegia), Krattiger/Dillier (Svizzera), Heidrich/Jordan (Svizzera), Hannibal/Llambias (Uruguay).

POOL B: Boermans/De Groot (Paesi Bassi), Mol/Berntsen (Norvegia), Mol/Mol (Norvegia), Ryan/Schubert (Australia).

POOL C: Ahman/Hellvig (Svezia), George/Saymon (Brasile), Andre/Renato (Brasile), Burnett/Hodges (Australia).

POOL D: Evandro/Arthur Lanci (Brasile), Henning/Wust (Germania), Amieva/Bueno (Argentina), Mora/Lopez (Argentina)

POOL E: Bryl/Losiak (Polonia), Pfretzschner/Winter (Germania), Dressler/Waller (Ausstria), Wang/Du (Cina).

POOL F: Diaz/Alayo (Cuba), Pedrosa/Campos (Portogallo), Fuller/O’Dea (Nuova Zelanda), Yacoubou/Tohouegnon (Benin).

POOL G: Holting Nilsson/Andersson (Svezia), Rotar/Gauthier-Rat (Francia), Bello/Bello (Gran Bretagna), Hood/Merritt (Australia).

POOL G: Perusic/Schweiner (Cechia), Plavins/Fokerots (Lettonia), Partain/Benesh (USA), Kotoka/Samani (Togo).

POOL I: van de Welde (Paesi Bassi), Evans/Budinger (USA), Penninca/Immers (Paesi Bassi), Potts/Pearse (Australia).

POOL J: Cherif/Ahmed (Qatar), Hammarberg/Berger (Austria), Haussener/Friedli (Svizzera), Gomez/Veranes (Cuba).

POOL K: Capogrosso/Capogrosso (Argentina), Ehlers/Wickler (Germania), Schachter/Pickett (Canada), Mondlane/Mungoi (Mozambico).

POOL L: Nicolaidis/Carracher (Australia), Bassereau/Aye (Francia), Grimalt/Grimalt (Cile), Iliyas/El Gharouti (Marocco).

GIRONI FEMMINILI MONDIALI BEACH VOLLEY 2025

POOL A: Thamela/Victoria (Brasile), Lazarenko/Romaniuk (Ucraina), Michelle/Corrales (Paraguay), Gaona/Allcca (Perù).

POOL B: Carol/Rebecca (Brasile), Davidova/Khmil (Ucraina), Konink/Poiesz (Paesi Bassi), Marwa/Nada (Egitto).

POOL C: Nuss/Brasher (USA), van Driel/Bekhuis (Paesi Bassi), Vitoria/Hegeile (Brasile), Pamela/Esther (Nigeria).

POOL D: Cannon/Kraft (USA), Ittlinger/Grune (Germania), Placette/Richard (Francia), Vanessa/Mucheza (Mozambico).

POOL E: Tina/Anastasija (Lettonia), Scampoli/Bianchi (Italia), Shiba/Reika (Giappone), Torres/Gutierrez (Messico).

POOL F: Ana Patricia/Duda (Brasile), Svozilova/Stochlova (Cechia), Ciezkowska/Lunio (Polonia), Phillips/Mears (Australia).

POOL G: Shaw/Cheng (USA), Dani/Tania (Spagna), Raulikiene/Raupelyte (Lituania), Flemins/Fejes (Australia).

POOL H: Muller/Tillmann (Germania), Bock/Lippmann (Germania), Gonzalez/Navas (Porto Rico), Churin/Abdala (Argentina).

POOL I: Gottardi/Orsi Toth (Italia), Donlin/Denaburg (USA), Polley MacDonald (Nuova Zelanda), Monkouse/Belanger (Canada).

POOL J: Melissa/Brandie (Canada), Vieira/Chamerau (Francia), Stam/Schoon (Paesi Bassi), Mahassine/Dina (Marocco).

POOL K: Anouk/Zoe (Svizzera), Klinger/Klinger (Austria), Alchin/Johnson (Australia), Paniagua/Payano (Repubblica Dominicana).

POOL L: Clancy/Milutinovic (Australia), Hueberli/Kernen (Svizzera), Paul/Kunst (Germania), Wang/Xia (Cina).