Beach volley, Cottafava/Dal Corso quarti a Veracruz! Speranze per il Mondiale

Si chiude con un quarto posto forse più importante di quanto si potrebbe pensare l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel Challenge di Veracruz in Messico. La coppia azzurra non ha lesinato energie nella giornata finale del torneo ma ha probabilmente pagato la mancanza di abitudine a giocare così tanti match in pochi giorni: la finale per il bronzo con gli svizzeri Haussener/Friedli è stata infatti la ottava partita in quattro giorni per la coppia italiana, che proveniva dalle qualificazioni e che potrebbe aver fatto, con questo risultato, un salto avanti decisivo nel ranking per la qualificazione ai Mondiali (in programma dal 14 novembre ad Adelaide, in Australia) che chiudeva proprio ieri i battenti.

La coppia azzurra è al numero 34 del mondo e a qualificarsi direttamente erano le prime 25 coppie, ma c’è una sorta di ripescaggio di 4 team per ogni continente e, in ultima ratio, la scelta delle wild card (sono tre ma due finiranno all’Australia) che potrebbe premiare gli azzurri, inseriti da FIVB in un’ipotetica lista di 49 coppie, da cui scaturiranno i 48 binomi che parteciperanno alla rassegna iridata. Il sorteggio è previsto per giovedì (alle 2.30 ora italiana), per cui non ci sarà molto da attendere.

Nella finale per il terzo posto a Veracruz gli azzurri hanno lottato alla pari con la coppia elvetica che però ha avuto qualcosa in più nei momenti decisivi. I rimpianti sono tutti annidati nel finale del primo set, giocato punto a punto dalle due coppie, con Cottafava/Dal Corso che sono riusciti a conquistare due set point ma non li hanno sfruttati facendosi raggiungere dal 20-18 al 20 pari e facendosi superare in volata con il punteggio di 21-23. Nel secondo parziale partenza a razzo degli elvetici che si sono portati sul 5-11. La coppia italiana non ha alzato bandiera bianca, riuscendo a rimontare fino al 15-17 e addirittura sul 17-18, prima di subire un parziale di 0-3 che ha regalato il podio ad Haussener/Friedli.

La vittoria in campo maschile è andata ai brasiliani Saymon/George, al primo successo della stagione vissuta assieme che aveva regalato già buone soddisfazioni con il terzo posto di Alanya e il quarto di Gstaad. La coppia verde-oro ha sconfitto 2-0 (21-16, 21-17) piuttosto nettamente i numeri uno statunitensi Evans/Budinger, che così hanno perso la prima finale Usa-Brasile dopo due anni e mezzo (a Saquarema, nell’aprile 2023, furono ancora loro i protagonisti sconfitti dell’ultima finale tra le due nazioni faro del movimento).

In campo femminile la vittoria è andata alle redivive olandesi Stam/Schoon, tornate assieme nel migliore dei modi vincendo una finale a senso unico 2-0 (21-16, 21-14) contro le statunitensi Quiggle/Loreen. Terzo gradino del podio per le sorprendenti portoricane Gonzalez/Navas, che hanno battuto 2-0 (21-15, 21-17) le neozelandesi Polley/MacDonald.