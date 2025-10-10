Beach Pro Tour, Italia d’orgoglio ma non basta: Alfieri-Ranghieri out al secondo turno delle qualificazioni a Newport

Si ferma al secondo turno delle qualificazioni l’avventura di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri nell’Elite16 di Newport Beach, unica coppia italiana iscritta al prestigioso torneo californiano del Beach Pro Tour. Dopo un esordio brillante, con il successo per 2-0 (21-12, 21-19) sugli statunitensi Cory/Bradford, gli azzurri si sono dovuti arrendere nel match decisivo per l’accesso al tabellone principale ai cileni Marco ed Esteban Grimalt, numero uno del seeding di qualificazione, che hanno prevalso 2-0 (21-18, 23-21). Una sconfitta amara ma onorevole, maturata dopo una partita combattuta in cui Alfieri e Ranghieri hanno mostrato solidità e determinazione, cedendo soltanto nei finali di set contro una coppia di grande esperienza e abituata ai palcoscenici più importanti del circuito internazionale.

Per la coppia italiana resta la consapevolezza di aver tenuto il campo alla pari con avversari di rango, confermando la crescita evidenziata negli ultimi tornei. Alfieri, incisivo al servizio e abile nella distribuzione del gioco, e Ranghieri, ancora una volta leader a muro, hanno offerto buone sensazioni in vista dei prossimi appuntamenti, anche se resta il rammarico per non aver conquistato un posto nel main draw.

Nel torneo maschile, la fase a gironi ha confermato la forza delle coppie più quotate. I qatarioti Cherif/Ahmed, numero 1 del mondo, hanno dominato la Pool A vincendo tutti i tre incontri senza cedere set, seguiti dai norvegesi Mol/Berntsen, qualificati con pieno merito dopo aver superato due turni di qualificazione. Nella Pool B prestazione impeccabile degli svedesi Hölting Nilsson/Andersson, che hanno chiuso imbattuti, mentre gli statunitensi Schalk/Shaw si sono guadagnati la seconda posizione e il pass per gli ottavi. Anche la Pool C ha avuto un chiaro padrone: i brasiliani Evandro/Arthur Lanci si sono imposti con tre vittorie e un rendimento costante in tutti i fondamentali. Nel girone D, invece, si sono distinti i tedeschi Ehlers/Wickler, capaci di superare in rimonta i beniamini di casa Partain/Benesh, ribaltando le previsioni della vigilia.

Gli ottavi di finale maschili promettono spettacolo e grande equilibrio: Plavins/Fokerots (Lettonia) sfideranno Partain/Benesh (Stati Uniti), Nicolaidis/Carracher (Australia) incontreranno Crabb/Crabb (Stati Uniti), mentre Schalk/Shaw (Stati Uniti) affronteranno i norvegesi Mol/Berntsen, e Evans/Budinger (Stati Uniti) se la vedranno con i cileni Grimalt/Grimalt. Ben quattro coppie americane sono dunque ancora in corsa, segno della forza e della profondità del movimento a stelle e strisce.

Anche nel torneo femminile sono emerse le grandi favorite. Le statunitensi Nuss/Brasher, numero uno del tabellone, hanno dominato la Pool A, vincendo con autorità tutte le partite e mostrando un’intesa perfetta. Nella Pool B, le brasiliane Ana Patrícia/Duda hanno imposto la propria legge, confermando il ruolo di coppia di riferimento mondiale con un rendimento impeccabile sia a muro che in contrattacco. Nella Pool C si sono distinte le americane Shaw/Cheng, che hanno avuto la meglio sulle brasiliane Thamela/Victoria al termine di incontri equilibrati, mentre nella Pool D le padrone di casa Cannon/Kraft hanno dovuto sudare ma sono riuscite a chiudere in testa un girone molto competitivo.

Gli ottavi di finale femminili vedranno di fronte Whitmarsh/Newberry (USA) contro Carol/Rebecca (Brasile), Harward/Phillips (USA) contro Klinger/Klinger (Austria), Donlin/Denaburg (USA) contro Chacon/Chacon (USA) e Thamela/Victoria (Brasile) contro Quiggle/Loreen (USA). Anche qui, il dominio americano è evidente con cinque coppie ancora in corsa, a conferma dell’ottimo stato di salute del beach volley statunitense.

TORNEO MASCHILE

Qualificazioni primo turno: Grimalt M./Grimalt E. CHI [1] – Bialokoz/Batrane ENG [16] 2-1 (19-21, 21-19, 16-14)

Cory/Bradford USA [9] – Alfieri/Ranghieri ITA [8] 0-2 (12-21, 19-21)

Huerta A./Gavira ESP [5] – Semerad/Stocek CZE [12] 2-0 (21-10, 21-17)

Brewster/Ierna USA [13] – Popov/Reznik UKR [4] 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Harrison/Caldwell USA [3] – Smith/Webber USA [14] 2-1 (13-21, 22-20, 15-12)

Fuller/O’Dea B. NZL [11] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] 0-2 (19-21, 17-21)

Trousil/Sedlak CZE [7] – Hodges/Burnett AUS [10] 0-2 (25-27, 14-21)

Seiser/Schnetzer AUT [15] – Vinicius/Heitor BRA [2] 0-2 (21-23, 19-21)

Qualificazioni secondo turno: Grimalt M./Grimalt E. CHI [1] – Alfieri/Ranghieri ITA [8] 2-0 (21-18, 23-21)

Huerta A./Gavira ESP [5] – Brewster/Ierna USA [13] 2-0 (21-19, 21-13)

Harrison/Caldwell USA [3] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] 0-2 (15-21, 18-21)

Hodges/Burnett AUS [10] – Vinicius/Heitor BRA [2] 2-1 (21-19, 13-21, 15-11)

Gironi. Pool A

Cherif/Ahmed QAT [1] – Hodges/Burnett AUS [16] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Mol, H./Berntsen NOR [8] [Q] – Evans/Budinger USA [9] 1-2 (17-21, 21-19, 11-15)

Cherif/Ahmed QAT [1] – Evans/Budinger USA [9] 2-0 (21-18, 21-13)

Mol, H./Berntsen NOR [8] [Q] – Hodges/Burnett AUS [16] [Q] 2-0 (21-19, 21-18)

Cherif/Ahmed QAT [1] – Mol, H./Berntsen NOR [8] [Q] 2-0 (21-19, 23-21)

Evans/Budinger USA [9] – Hodges/Burnett AUS [16] [Q] 2-1 (10-21, 22-20, 15-9)

Pool B

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [15] [Q] 2-0 (21-11, 21-12)

Nicolaidis/Carracher AUS [7] – Schalk/Shaw USA [10] 1-2 (17-21, 21-17, 11-15)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Schalk/Shaw USA [10] 2-0 (21-17, 21-13)

Nicolaidis/Carracher AUS [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [15] [Q] 2-1 (21-18, 21-23, 22-20)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [2] – Nicolaidis/Carracher AUS [7] 2-0 (24-22, 21-18)

Schalk/Shaw USA [10] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [15] [Q] 2-1 (15-21, 23-21, 15-11)

Pool C

Evandro/Arthur Lanci BRA [3] – Huerta A./Gavira ESP [14] [Q] 2-0 (21-14, 21-13)

Plavins/Fokerots LAT [6] – Crabb Tr./Crabb USA [11] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [3] – Crabb Tr./Crabb USA [11] 2-0 (21-18, 21-17)

Plavins/Fokerots LAT [6] – Huerta A./Gavira ESP [14] [Q] 2-0 (21-19, 21-19)

Evandro/Arthur Lanci BRA [3] – Plavins/Fokerots LAT [6] 2-0 (21-17, 26-24)

Crabb Tr./Crabb USA [11] – Huerta A./Gavira ESP [14] [Q] 2-0 (21-17, 21-17)

Pool D

Partain/Benesh USA [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] [Q] 2-0 (24-22, 21-18)

Ehlers/Wickler GER [5] – George/Saymon BRA [12] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Partain/Benesh USA [4] – George/Saymon BRA [12] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Ehlers/Wickler GER [5] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Partain/Benesh USA [4] – Ehlers/Wickler GER [5] 1-2 (21-19, 18-21, 4-15)

George/Saymon BRA [12] [Q] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] [Q] Injury Team A

Ottavi di finale: Plavins/Fokerots LAT [6] – Partain/Benesh USA [4]

Nicolaidis/Carracher AUS [7] – Crabb Tr./Crabb USA [11]

Schalk/Shaw USA [10] – Mol, H./Berntsen NOR [8] [Q]

Evans/Budinger USA [9] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [13] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Quiggle/Loreen USA [1] – Christ/Schwarz GER [16] 2-0 (21-14, 21-19)

Polley/MacDonald NZL [9] – Kylie/Maixnerova CZE [8] 2-1 (21-16, 18-21, 15-10)

Konink/Hogenhout NED [5] – Annique/Menia SUI [12] 2-0 (21-14, 21-16)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Whitmarsh/Newberry USA [4] 1-2 (13-21, 21-19, 14-16)

Kolinske/Shields USA [3] – Shiba/Reika JPN [14] 2-1 (21-19, 18-21, 15-11)

Chacon/Chacon USA [11] – Bossart/Kernen SUI [6] 2-1 (19-21, 21-17, 15-13)

DeBerg/Hodel USA [7] – Van Winkle/D. Kraft USA [10] 1-2 (23-25, 21-13, 13-15)

Kool/Svenssohn USA [15] – Harward/Phillips USA [2] 0-2 (11-21, 11-21)

Secondo turno qualificazioni: Quiggle/Loreen USA [1] – Polley/MacDonald NZL [9] 2-0 (21-15, 22-20)

Konink/Hogenhout NED [5] – Whitmarsh/Newberry USA [4] 0-2 (18-21, 15-21)

Kolinske/Shields USA [3] – Chacon/Chacon USA [11] 1-2 (21-18, 20-22, 10-15)

Van Winkle/D. Kraft USA [10] – Harward/Phillips USA [2] 0-2 (18-21, 16-21)

Gironi. Pool A

Nuss/Brasher USA [1] – Chacon/Chacon USA [16] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Klinger D./Klinger R. AUT [8] – Ittlinger/Grüne GER [9] 2-0 (21-15, 21-16)

Nuss/Brasher USA [1] – Ittlinger/Grüne GER [9] 2-0 (21-14, 21-12)

Klinger D./Klinger R. AUT [8] – Chacon/Chacon USA [16] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Nuss/Brasher USA [1] – Klinger D./Klinger R. AUT [8] 2-0 (21-14, 21-14)

Ittlinger/Grüne GER [9] – Chacon/Chacon USA [16] [Q] 0-2 (11-21, 19-21)

Pool B

Ana Patrícia/Duda BRA [2] – Whitmarsh/Newberry USA [15] [Q] 2-0 (25-23, 21-18)

Bock/Lippmann GER [7] – Donlin/Denaburg USA [10] [Q] 1-2 (21-13, 16-21, 14-16)

Ana Patrícia/Duda BRA [2] – Donlin/Denaburg USA [10] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Bock/Lippmann GER [7] – Whitmarsh/Newberry USA [15] [Q] 1-2 (21-17, 19-21, 10-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [2] – Bock/Lippmann GER [7] 2-0 (21-14, 21-17)

Donlin/Denaburg USA [10] [Q] – Whitmarsh/Newberry USA [15] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-8)

Pool C

Shaw/Cheng USA [6] – Taiana Lima/Talita BRA [11] 2-1 (20-22, 24-22, 15-8)

Thamela/Victoria BRA [3] – Harward/Phillips USA [14] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Thamela/Victoria BRA [3] – Taiana Lima/Talita BRA [11] 2-1 (20-22, 21-15, 15-8)

Shaw/Cheng USA [6] – Harward/Phillips USA [14] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Thamela/Victoria BRA [3] – Shaw/Cheng USA [6] 1-2 (14-21, 21-17, 5-15)

Taiana Lima/Talita BRA [11] – Harward/Phillips USA [14] [Q] 0-2 (14-21, 15-21)

Pool D

Cannon/Kraft USA [4] – Quiggle/Loreen USA [13] [Q] 2-0 (26-24, 21-16)

Carol/Rebecca BRA [5] – Hughes/Batenhorst USA [12] 2-1 (15-21, 21-13, 15-11)

Cannon/Kraft USA [4] – Hughes/Batenhorst USA [12] 2-1 (17-21, 21-14, 16-14)

Carol/Rebecca BRA [5] – Quiggle/Loreen USA [13] [Q] 1-2 (23-21, 19-21, 14-16)

Cannon/Kraft USA [4] – Carol/Rebecca BRA [5] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13)

Hughes/Batenhorst USA [12] – Quiggle/Loreen USA [13] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)

Ottavi di finale: Whitmarsh/Newberry USA [15] [Q] – Carol/Rebecca BRA [5]

Harward/Phillips USA [14] [Q] – Klinger D./Klinger R. AUT [8]

Donlin/Denaburg USA [10] [Q] – Chacon/Chacon USA [16] [Q]

Thamela/Victoria BRA [3] – Quiggle/Loreen USA [13] [Q]