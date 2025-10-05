Beach volley, Cottafava-Dal Corso: la svolta messicana! Battuti Popov/Reznik e Heidrich/Jordan, è la prima semifinale in stagione

Hanno dovuto aspettare un po’ più del previsto e non è stato facile, ma la scintilla prima o poi doveva scoccare e lo ha fatto sulla sabbia messicana di Veracruz, dove, nel Challenge che apre l’ultima parte della stagione, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno conquistato l’accesso alle semifinali del torneo e oggi si giocheranno il posto nella finale con le teste di serie numero 1, i solidi statunitensi Evans/Budinger. Un risultato che permetterà loro di recuperare posizioni nel ranking mondiale dopo la caduta libera della prima parte dell’annata che li ha visti iniziare la loro avventura assieme.

La coppia italiana ha vinto la seconda battaglia consecutiva, dopo aver sconfitto i lusitani Pedrosa/Campos ai vantaggi del tie break, negli ottavi di finale contro i forti ucraini Popov/Reznik, sconfitti 2-1 dopo una sfida durata 48’. La coppia ucraina è partita meglio, si è portata sul 13-8 nel primo set ed ha gestito il vantaggio fino al 21-17 conclusivo.

Nel secondo parziale gli azzurri hanno alzato il livello del servizio e dell’attacco portandosi sul 13-9 e tenendo sempre a distanza di sicurezza i rivali fino al 21-17 che ha pareggiato il conto. Tie break molto ben giocato da Cottafava/Dal Corso, che hanno tenuto il cambio palla fino all’8-8, poi hanno cambiato marcia nel finale riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 15-11.

Nei quarti di finale gli azzurri hanno trovato di fronte la coppia svizzera Heidrich/Jordan, che aveva eliminato ai sedicesimi Rossi/Viscovich, e li hanno sconfitti 2-0 al termine di un match equilibrato solo per metà. Nel primo set, infatti, la coppia azzurra ha chiuso subito i conti scattando avanti sull’8-2 e lasciando solo le briciole agli avversari: 21-12. Nel secondo set, invece, è arrivata la reazione degli svizzeri che, sotto 4-8, hanno piazzato un primo break di 5-0 e si sono portati avanti 9-8 e poi hanno proseguito fino a trovarsi in vantaggio 18-15 ma, a quel punto, sono saliti in cattedra Cottafava e Dal Corso, che hanno ribaltato la situazione con un break di 6-1, vincendo 21-19 e conquistando la semifinale.

Oggi alle 19.00 la coppia italiana affronterà gli statunitensi Evans/Budinger con l’obiettivo di conquistare la prima finale di coppia, consapevole di aver già ottenuto il miglior risultato stagionale. Gli statunitensi hanno come miglior risultato dell’anno il quarto posto nel Challenge di Baden ma arrivano dall’ottimo quinto posto di Rio de Janeiro. Chase Budinger in carriera vanta 4 successi nel circuito AVP e una sola vittoria nel circuito mondiale, nel 2023, proprio in coppia con Evans nel Challenge di Haikou, in finale contro Brunner/Crabb. Per il veterano Miles Evans, classe 1989, finora due successi in AVP e due vittorie nel circuito mondiale, la prima a Nijmegen in Olanda nel 2021 (1 stella) in coppia con Field e poi quella con Budinger due anni fa ad Haikou.

Nel torneo femminile nei quarti di finale, a sorprendere sono state le neozelandesi Polley/MacDonald, capaci di rimontare e superare per 2-1 le statunitensi Harward/Phillips (15-21, 21-18, 15-13). Buona prova anche per le olandesi Stam/Schoon, arrivate dalle qualificazioni ma in costante crescita, che hanno eliminato con autorità le ceche Svozilova/Stochlova (29-27, 21-12). Vittoria al tie-break per le portoricane Gonzalez/Navas contro le sorelle Pavelková (15-21, 21-17, 15-12), mentre le favorite Quiggle/Loreen hanno dominato il derby americano contro DeBerg/Hodel con un netto 2-0 (21-15, 21-14).

In semifinale, le olandesi Stam/Schoon hanno confermato il loro ritorno su ottimi livelli regolando 2-0 (21-17, 21-13) le neozelandesi Polley/MacDonald, conquistando così l’accesso alla loro prima finale stagionale. Stesso destino per Quiggle/Loreen, coppia numero 1 del tabellone, che ha piegato senza problemi Gonzalez/Navas (21-15, 21-11) con una prova di solidità e potenza.

La giornata conclusiva proporrà quindi una finale di altissimo livello tra Stam/Schoon (NED) e Quiggle/Loreen (USA), mentre per il bronzo si sfideranno le outsider provenienti dalle qualificazioni Polley/MacDonald (NZL) e Gonzalez/Navas (PUR). Due match che promettono spettacolo e metteranno in palio punti preziosi in chiave ranking.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Harrison/Caldwell (USA) [18] – Haussener/Friedli (SUI) [19] 0-2 (15-21, 16-21)

Sagstetter J./Sagstetter B. (GER) [6] – Penninga/Immers (NED) [25] 0-2 (19-21, 15-21)

Schalk/Shaw (USA) [9] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [11] 2-0 (21-16, 21-14)

George/Saymon (BRA) [3] – Ringøen/Aas (NOR) [31] [Q] 2-0 (23-21, 21-16)

Lares/Carlos Andres (MEX) [29] [Q] – Heidrich/Jordan (SUI) [14] 1-2 (13-21, 21-11, 9-15)

Popov/Reznik (UKR) [5] – Cottafava/Dal Corso (ITA) [22] [Q] 1-2 (21-17, 17-21, 11-15)

Dressler/Waller (AUT) [10] – Huerta A./Gavira (ESP) [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-17)

Budinger/Evans (USA) [1] – Bello Ja./Bello Jo. (ENG) [13] 2-1 (21-19, 18-21, 15-13)

Quarti di finale: Penninga/Immers (NED) [25] – Haussener/Friedli (SUI) [19] 1-2 (17-21, 21-18, 11-15)

George/Saymon (BRA) [3] – Schalk/Shaw (USA) [9] 2-0 (21-18, 21-19)

Cottafava/Dal Corso (ITA) [22] [Q] – Heidrich/Jordan (SUI) [14] 2-0 (21-12, 21-19)

Budinger/Evans (USA) [1] – Dressler/Waller (AUT) [10] 2-0 (21-17, 21-13)

Semifinali: George/Saymon (BRA) [3] – Haussener/Friedli (SUI) [19]

Budinger/Evans (USA) [1] – Cottafava/Dal Corso (ITA) [22] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Clancy/Milutinovic (AUS) [2] – Harward/Phillips (USA) [14] 1-2 (21-16, 19-21, 11-15)

Polley/MacDonald (NZL) [24] [Q] – Kylie/Maixnerova (CZE) [15] 2-0 (21-11, 21-16)

Stam/Schoon (NED) [26] [Q] – Placette/Richard (FRA) [17] 2-0 (21-15, 21-12)

Svozilova/Stochlova (CZE) [3] – Makhno, In./Makhno, Ir. (UKR) [11] 2-0 (21-11, 21-19)

Chacon/Chacon (USA) [20] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [18] 0-2 (19-21, 20-22)

Serdiuk/Romaniuk (UKR) [6] – Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] 0-2 (18-21, 19-21)

DeBerg/Hodel (USA) [21] – Bélanger/Monkhouse (CAN) [16] 2-1 (23-25, 21-17, 15-12)

Quiggle/Loreen (USA) [1] – Lodej/Lunio (POL) [13] 2-0 (21-16, 21-17)

Quarti di finale: Polley/MacDonald (NZL) [24] [Q] – Harward/Phillips (USA) [14] 2-1 (15-21, 21-18, 15-13)

Svozilova/Stochlova (CZE) [3] – Stam/Schoon (NED) [26] [Q] 0-2 (27-29, 12-21)

Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] – Pavelková K./Pavelková A. (CZE) [18] 2-1 (15-21, 21-17, 15-12)

Quiggle/Loreen (USA) [1] – DeBerg/Hodel (USA) [21] 2-0 (21-15, 21-14)

Semifinali: Stam/Schoon (NED) [26] [Q] – Polley/MacDonald (NZL) [24] [Q] 2-0 (21-17, 21-13)

Quiggle/Loreen (USA) [1] – Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q] 2-0 (21-15, 21-11)

Finale 3. posto: Polley/MacDonald (NZL) [24] – Gonzalez/Navas (PUR) [28] [Q]

Finale 1. posto: Stam/Schoon (NED) [26] [Q] – Quiggle/Loreen (USA) [1]