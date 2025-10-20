Basket, Nate Sestina è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Nate Sestina, ala forte statunitense di 2.06 metri, nato a St. Marys (Pennsylvania) il 12 maggio 1997. Proveniente dal Valencia Basket, con cui ha conquistato la Supercoppa spagnola 2024, Sestina porta a Milano un mix di energia, esperienza internazionale e solidità sotto canestro. L’atleta statunitense, reduce anche da una stagione in EuroLeague con il Fenerbahce, arricchisce ulteriormente il reparto lunghi a disposizione di coach Ettore Messina.

“Sono entusiasta di approdare in un club storico, con la sua ricca tradizione di vittorie”, ha dichiarato Sestina. “Per me sarà un onore vestire questa maglia e il mio obiettivo è creare un legame forte con compagni, allenatori e tifosi. Voglio migliorare ogni giorno per aiutare Milano a vincere il più possibile e continuare la sua straordinaria storia di successi”.

Cresciuto a Emporium, in Pennsylvania, Sestina ha mosso i primi passi alla Cameron County High School, dove è stato nominato miglior giocatore della North Tier Conference nel 2015. Dopo quattro stagioni a Bucknell, chiuse con 15.8 punti e 8.5 rimbalzi di media nell’anno da senior, ha concluso la carriera universitaria a Kentucky, una delle università più prestigiose del basket collegiale americano. Lì ha messo in mostra la sua versatilità e la capacità di adattarsi a sistemi competitivi di alto livello.

La carriera professionistica di Sestina è stata finora un viaggio attraverso diverse leghe europee: dalla G-League americana all’Hapoel Holon in Israele, fino alle esperienze in Turchia con Merkezefendi, Türk Telekom e Fenerbahce, dove ha conquistato il titolo nazionale nel 2023. Con l’approdo all’Olimpia Milano, il lungo statunitense avrà ora l’occasione di misurarsi ancora in EuroLeague e di contribuire alle ambizioni del club meneghino, che punta a restare protagonista in Italia e in Europa.