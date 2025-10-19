Basket: orrore dopo Rieti-Pistoia. Sassi contro il pullman dei tifosi toscani, muore l’autista

Sembrava una normale partita di Serie A2, e anche di classifica medio-alta. La RSR Sebastiani Rieti aveva ricevuto l’Estra Pistoia, era finita 73-88 per i toscani, e in breve dal PalaSojourner tutto sembrava nell’ordine delle cose: tifo caloroso da una parte, tifosi in trasferta dall’altra.

Invece, a Contigliano, non lontano da Terni, lungo la statale 79, si è consumata una tragedia immane. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, alcune persone, probabilmente appartenenti al tifo della squadra laziale, hanno iniziato un lancio di sassi e altri oggetti nei confronti del pullman dei tifosi di Pistoia che stava passando proprio di lì. Un finestrino è stato rotto, ma il peggio non è quello.

Nel caos generale, uno dei due autisti, il secondo per l’esattezza, è morto nel giro di pochi secondi. Secondo le ricostruzioni prevalenti un oggetto contundente avrebbe sfondato un finestrino, colpito e colpito l’autista, deceduto poco dopo a seguito delle ferite gravissime e nonostante l’intervento dei soccorritori.

La RSR Sebastiani ha emesso un duro comunicato sui propri canali: “Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso. La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. CI troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti“.

Anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, non ha lesinato parole: “Un atto criminale che ci lascia increduli: c’è stata un’aggressione a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo attorno ai familiari dell’autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini“.