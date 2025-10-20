Basket, l’Asvel Villeurbanne rischia l’esclusione dall’Eurolega

L’Asvel Villeurbanne è sempre più lontana dall’Eurolega. La squadra francese rischia fortemente l’esclusione nella prossima stagione dalla lega europea per il mancato rispetto dei requisiti economici del nuovo Fair Play Finanziario. Il monte ingaggi, infatti, della società del presidente Tony Parker sono al di sotto dei limitati fissati da parte del board di Euroleague.

La squadra francese ha infatti un attuale monte ingaggi pari a 4,5 milioni di euro e si trova molto sotto ai 5,85 milioni che sono stati messi come minimo da parte di Eurolega. Questa situazione è stata anche discussa nell’ultima riunione tra i club azionisti e ci saranno molto probabilmente delle sanzioni.

Quella sicuramente più pesante potrebbe essere l’esclusione dal club francese dalla stessa Eurolega, come riporta anche il sito Eurohoops. Il club francese rischia di perdere così la sua licenza A e questo aumenta ulteriormente le voci che vedono la società di Tony Parker sempre più lontana dalla competizione europea.

L’Asvel potrebbe seguire la strada già intrapresa dall’Alba Berlino in questa stagione. La squadra francese potrebbe finire in Champions League e quindi entrare in una competizione FIBA e quindi avvicinarsi alla possibilità di entrare nel progetto futuro di NBA Europe.