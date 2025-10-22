Basket femminile, Sesto San Giovanni di sblocca in EuroCup, battuto il Sepsi Sic

Primo successo europeo per la Geas Sesto San Giovanni che vincono nettamente la sfida contro le rumene del Sepsi Sic nel terzo turno di EuroCup Women. Match da sempre guidato dalle milanesi, che scappano via nella ripresa, guidate da Sara Roumy e Tinara Moore, entrambe con 16 punti.

Parte forte la Geas e parte fortissimo Sara Roumy, che marca i primi 8 punti della sua squadra con due triple e Sesto San Giovanni che allunga subito sull’8-2. Non rallentano le milanesi e non rallenta Roumy, che con altri due canestri da oltre l’arco firma il +12 a 3’ dalla fine del primo quarto. Soffrono le rumene, aggrappate alla sola Meresz, autrice di 8 punti, e si va al primo stop con la Geas avanti 24-10.

Prova a reagire il Sepsi Sic a inizio secondo quarto, con un parziale di 5-0, con la Geas che fatica a ritrovare il ritmo del primo quarto in attacco, vede le avversarie avvicinarsi a -7, poi Scott e una tripla di Attura rilanciano le lombarde. Ci si avvicina alla fine del primo tempo con Sesto San Giovanni attorno alla doppia cifra di vantaggio e alla fine si va negli spogliatoi con la Geas avanti 40-28, con 14 punti di Sara Roumy, mentre per le rumene tutto è sulle spalle di Meresz (14 punti) e Gereben (10).

La spallata decisiva arriva a inizio ripresa, quando in cattedra sale prima Tinara Moore e poi Beatrice Attura, con la Geas che vola a +22, massimo vantaggio del match. Il terzo quarto si chiude, così, sul 63-38 per Sesto San Giovanni. Gli ultimi dieci minuti diventano importanti per la differenza punti e per le statistiche, con le milanesi che alla fine si impongono 77-44, con 16 punti per Sara Roumy e Tinara Moore, mentre in casa rumena 16 sono i punti di Meresz.