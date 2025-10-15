Basket: Campobasso non fa sconti, batte in trasferta il Castors Braine e vola in EuroCup femminile

Seconda vittoria nel girone A di EuroCup 2025-2026 per la Magnolia Campobasso. La Molisana di coach Mimmo Sabatelli disputa un altro match di altissimo profilo contro il Castors Braine, travolto per 46-72 con prove maiuscole di Reshanda Gray (doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi), Anna Makurat (14) e Que Morrison (11), ma la nota di merito va anche a Sara Madera (9 e 7 rimbalzi).

Se ci fossero dubbi sulle capacità di questa versione di Campobasso, a spazzarli subito via è l’accoppiata Gray-Madera: sono loro due le artefici del 4-8 che matura nei primi quattro minuti. Ulteriore spinta la danno Makurat e Giacchetti, tanto da portare la Magnolia sul +10 (4-14) su un campo per nulla facile e con una squadra dal passato anche legato all’Eurolega. Dal 6-18 di Makurat le ospiti hanno qualche problema in attacco, Asi con due liberi e Courthiau da tre accorciano sull’11-18 dopo 10′.

Miller prova a riavvicinare le padrone di casa esaltando il proprio pubblico, ma a respingere le ambizioni delle belghe ci pensa Morrison, che ne mette sette in fila in nemmeno 50 secondi per il 15-27. Makurat mette ancora il carico, rientrano in scena Gray e Madera e spingono fino al +15 (19-34), mentre il Castors è quasi solo Miller, e una sola giocatrice non può bastare quando dall’altra parte ce ne sono cinque e organizzazione di gioco. Si va all’intervallo sul 21-36 per Campobasso con il colpo di mano a rimbalzo offensivo di Madera.

Si riparte con Gray e Simon che portano subito il team molisano sul +16, poi non si segna più per due minuti abbondanti fino al 23-41 di Makurat. Arriva anche il +20 (23-43) col layup di Morrison a metà quarto, ed è a quel punto chiaro che la partita ha preso una piega ben definita. Campobasso se ne va sul +24, le padrone di casa cercano di contenere il divario, ma quando si entra nei dieci minuti finali il vantaggio è davvero ampio per le ospiti: 34-54.

In poco più di un minuto la Molisana se ne va fin sul 34-60, con Gray difficile da fermare per la difesa casalinga. A quel punto arrivano cinque minuti di blackout offensivo, che in questa fattispecie fortunatamente poco cambiano perché le difficoltà in attacco le ha anche il Castors, che segna solo con Gaston e Bayart. Meldere e Tribmoli fanno ripartire le rossoblu, e a quel punto è solo questione di gestione fino alla fine: 46-72.

CASTORS BRAINE-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 46-72

BRAINE – Asi 4, Denys* 3, Gaston* 10, Kapenga 3, Vervaet*, Miller* 10, Bayart 7, Comelli ne, Hanssens ne, Dupont ne, Courthiau* 7, Okockyte 2. All. Szewczyk

CAMPOBASSO – Pastrello ne, Simon* 2, Giacchetti 5, Trimboli 3, Meldere 9, Makurat* 14, Miccoli 7, Madera* 9, Gray* 12, Morrison* 11. All. Sabatelli