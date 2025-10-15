Basket, seconda sconfitta in EuroCup per la Geas Sesto San Giovanni: ko contro il Mechelen

Seconda partita e seconda sconfitta nella EuroCup femminile 2025-2025 la Geas Sesto San Giovanni. La squadra milanese, in casa, è stata battuta da Kangoeroes Mechelen al termine di un match concluso con il parziale di 54-72. Le italiane sono state in partita per tutto il primo tempo, seppur rimanendo sempre indietro nel punteggio. Nella ripresa però le belghe hanno alzato sensibilmente il ritmo, condannando la Geas alla seconda sconfitta consecutiva in Europa. Top scorer tra le italiane Tinara Moore con 14 punti.

Belghe subito avanti nel primo quarto ma Tinara Moore tiene in piedi la Geas. Con il layup di Beatrice Attura la squadra milanese guadagna il primo vantaggio del match, prima che Nicholson riporti davanti Mechelen. Moore è la prima a reagire e Sesto sorpassa nuovamente con Madison Scott. Nel finale, la tripla di Nicholson ed il canestro di Vilcinskas portano a +4 le avversarie. Primo parziale che recita 15-19 per Kangoeroes Mechelen.

Seconda frazione che parte con i tre liberi di Scott che avvicinano la Geas (-1). Nicholson risponde da tre ma Cornelie-Sigmundova non è da meno ed infila la tripla del nuovo -1. Gina Marie Conti firma il canestro che vale il sorpasso italiano Vilcinskas riporta avanti le belghe. La Geas non si arrende e con quattro punti consecutivi di Cornelie-Sigmundova pareggia nuovamente. Dall’altra parte però le triple della solita Nicholson e di Nauwelaers garantiscono a Mechelen il nuovo vantaggio di +6. Marie Conti risponde con la tripla e nel finale i punti di Trucco tengono a contatto le milanesi. 33-36 per le belghe a fine primo tempo.

Nella riprese Mechelen è abile a sfruttare i falli subito e grazie alla lunetta vola sul +6. Cornelia-Sigmudova cerca di reagire con la tripla del -3 ma i quattro punti consecutivi di Todd-Williams portano le belghe sul massimo vantaggio di +8. La Geas sbanda, si tiene in piedi con i liberi di Scott ma le avversarie non smettono di segnare. Marie Conti piazza una nuova tripla del -6 ma il finale parla ancora belga. A 10′ dal termine il punteggio recita 44-53.

Nei primi minuti dell’ultima frazione Mechelen da la spallata decisiva al match, parziale di 1-7 e +15 momentaneo. La Geas non trova la via del canestro se non con i liberi di Moore ma le avversarie non smettono di segnare. La compagine milanese chiude il quarto finale con solo 10 punti segnati, mentre le belghe allungano nel finale. Parziale dopo la sirena di 54-72 e seconda sconfitta consecutiva in EuroCup 2025-2026 per la Geas Sesto San Giovanni.