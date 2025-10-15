Basket, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: spazio a giovani e seconde linee

La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all’inizio della prossima settimana con un breve raduno di tre giorni da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre in attesa di fare davvero sul serio tra un mese in occasione del debutto ufficiale nelle qualificazioni per i Mondiali del 2027 a Tortona contro l’Islanda (27 novembre).

Il coach dell’Italbasket ha convocato 15 atleti per il raduno capitolino, che terminerà il 22 ottobre al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano con uno scrimmage contro la Rsr Sebastiani Rieti, formazione che milita nel campionato di Serie A2. Esclusi ovviamente tutti i cestisti che giocano all’estero o nelle compagini italiane impegnate nelle coppe europee (come Milano e la Virtus Bologna), mentre ci sarà la possibilità di mettersi in mostra per alcuni giovani emergenti tra cui Francesco Ferrari e David Torresani, protagonisti in estate del trionfo azzurro agli Europei U20.

“Le convocazioni per questo primo mini raduno sono state fatte seguendo alcune logiche. Alla base, come specificato dal CT, c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile ma sempre rispettando gli impegni delle rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con le loro squadre giocano anticipi e posticipi nei diversi Campionati e le Coppe europee. Il percorso è all’inizio e nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgere altri atleti“, ha spiegato Gigi Datome (Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili).

Di seguito la lista completa dei convocati:

Gregorio Allinei (2004, 194, Guardia, Ferraroni Juvi Cremona)

Andrea Calzavara (2001, 195, Playmaker, Old Wild West Udine)

Guglielmo Caruso (1999, 209, Centro, Napolibasket)

Matteo Cavallero (2003, 204, Guardia/Ala, Wegreenit Milano)

Ethan Esposito (1999, 200, Ala, Valtur Brindisi)

Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)

Filippo Gallo (2004, 194, Playmaker, Estra Pistoia)

Andrea Loro (2003, 202, Guardia/Ala, Gruppo Mascio Orzinuovi)

Leonardo Okeke (2003, 213, Centro, S. Bernardo Cantù)

Luca Possamai (2001, 212, Centro, Libertas Livorno 1947)

Alvise Sarto (2000, 203, Ala, Flats Service Fortitudo Bologna)

David Torresani (2005, 188, Playmaker/Guardia, Nutribullet Treviso)

Liam Udom (2000, 199, Ala, Rsr Sebastiani Rieti)

Nicolò Virginio (2003, 204, Ala, Victoria Libertas Pesaro)

Federico Zampini (1999, 191, Playmaker, Tezenis Verona)

Giocatori a disposizione

Leonardo Faggian (2004, 195, Guardia/Ala, Napolibasket)

Leonardo Marangon (2005, 200, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)

Federico Massone (1998, 191, Playmaker/Guardia, Basket Torino)

Gabriele Miani (2000, 204, Ala/Centro, Valtur Brindisi)

Alessandro Simioni (1998, 206, Centro, Dole Italia Rimini)