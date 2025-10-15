Basket, una Milano in crisi vola a Kaunas per rilanciarsi in Eurolega

Dopo una delle prestazioni peggiori degli ultimi anni, l’Olimpia Milano vola a Kaunas per affrontare domani sera lo Zalgiris nel quinto appuntamento della sua Eurolega. La sconfitta con il Bayern Monaco è stata disastrosa, con i tifosi milanesi che si sono scatenati nel chiedere la testa di Ettore Messina, considerato il colpevoleprincipale di questo deludente inizio di stagione. Sicuramente segnare appena 53 punti in casa di questo Bayern Monaco è decisamente un campanello d’allarme, con coloro che dovevano essere i leader di questa squadra che hanno offerto una prova nettamente al di sotto della sufficienza, basti pensare che Marko Guduric ha segnato solo 3 punti e tutti nei secondo finali a partita ampiamente decisa.

A Kaunas serve assolutamente una prova di riscatto di un’Olimpia che rischia già di trovarsi in una situazione di classifica già decisamente complicata dopo appena cinque giornate. Una Milano che deve mostrare orgoglio, senso di appartenenza e soprattutto deve dimostrare di essere una squadra, cosa che assolutamente non si è vista sul campo di un Bayern Monaco che non appare certamente una delle migliori formazioni di questa Eurolega.

L’unico a salvarsi nella debacle monegasca è stato Devin Booker, anche se le dolorose assenze nel reparto lunghi di LeDay e Nebo hanno pesato notevolmente. Milano pare essersi già mossa sul mercato prendendo Nate Sistina dal Valencia, anche perché la situazione di Cancar non appare delle migliori, con lo sloveno che è al seguito della squadra ma solo spettatore. Messina deve cominciare a trovare qualcosa anche da Lorenzo Brown, ma soprattutto la squadra deve andare ad un ritmo decisamente diverso, soprattutto quando in campo ci sono giocatori come Mannion ed Ellis, che rallentati finiscono per andare totalmente fuori ritmo.

La situazione in classifica è già decisamente complicata visto che sono arrivate tre sconfitte consecutive con Partizan, Monaco e Bayern. Va comunque ricordato che su cinque partite (compresa quella di domani con lo Zalgiris), Milano ne ha giocata solo una in casa, ma la qualificazione si playoff passa anche da alcuni colpi esterni e dunque la trasferta in Lituania diventa molto importante, forse non ancora decisiva visto che l’Eurolega è all’inizio, ma assume contorni di una sfida che può anche pesare in ottica futura.

Lo Zalgiris è reduce dal ko in terra serba contro la Stella Rossa, ma nelle prime tre giornate era stata l’unica formazione a fare percorso netto. I lituani stanno viaggiando ad oltre 87 punti di media a partita, trascinati soprattutto da Sylvain Francisco (14.8 punti di media), Moses Wright (13.0) e Nigel Williams-Goss (12.8). Milano, in difficoltà, nel reparto lunghi dovrà fare attenzione anche a Laurynas Birutis, tra i migliori nella partita di ieri a Belgrado.

Palla a due domani alle ore 19.00 italiane per una sfida che può già valere molto per una Milano in totale crisi d’identità e che cerca davvero un appiglio per uscire da una crisi che sembra al momento non avere una via d’uscita e che si spera possa trovarla in quel di Kaunas.