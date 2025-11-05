Basket femminile, Sesto San Giovanni sconfitto dal Mechelen in EuroCup

Cade il Geas Sesto San Giovanni nella quinta giornata della EuroCup di basket femminile. La squadra lombarda cede alla formazione belga del Mechelen per 86-69 e deve così rimandare la qualificazione alla fase successiva. Sesto San Giovanni rimane al secondo posto, ma ora il Geas sarà atteso da una trasferta delicatissima in Romania contro il Sepsi all’ultima giornata, dove con una vittoria sarebbe certo di passare il turno.

A Sesto San Giovanni non è bastata una strepitosa Tina Moore da 24 punti e 7 rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Madison Scott (16 punti) e Beatrice Attura (11). Per il Mechelen la migliore è stata Kennedy Todd-Williams, che ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 8 rimbalzi e poi Heleen Nauwelaers con 16 punti.

Un inizio di partita davvero complicato per le lombarde, che si sono trovate sotto di undici punti alla prima sirena (25-14). La scossa per Sesto San Giovanni è arrivata poi proprio con Moore, che ha guidato il parziale che ha dato il -2 all’intervallo (36-34). Nel terzo quarto nuovo break da parte delle padrone di casa, che segnano ben 29 punti e si presentano negli ultimi dieci minuti con un vantaggio oltre la doppia cifra. Mechelen deve solo amministrare nell’ultimo quarto e chiude alla fine 86-69.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

KANGOEROES BASKET MECHELEN – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 86-69 (25-14, 11-20, 29-19, 21-16)

Mechelen: Bah, Todd-Williams 18, van den Adel 9, Devarrewaere, Malkoc 3, Stathis 2, Kibedi 13, Prapa, Nauwelaers 16, Kabongo, Vilcinskas 9, Nicholson 16

Sesto San Giovanni: Moore 24, Conti 6, Kacerik 2, Scott 16, Trucco, Ostoni, Cancelli, Roumy 6, Attura 11, Cornelie-Sigmundova 4