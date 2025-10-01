Luca Nardi si impone in rimonta contro Sebastian Ofner e accede al 2° turno di Shanghai

Luca Nardi inizia bene la propria avventura nel Masters1000 di Shanghai. Il pesarese (n.85 del ranking) ha sconfitto in rimonta l’austriaco Sebastian Ofner (n.137 del ranking) col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Dopo aver fatto fatica a trovare il ritmo nel primo set, Nardi è andato via negli altri due parziali, mettendo in mostra un repertorio tennistico superiore al suo avversario. Nel secondo turno per Luca ci sarà il confronto con il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.32 del seeding).

Nel primo set l’azzurro va subito in difficoltà perdendo il turno in battuta nel secondo game. Nardi prova a rientrare nel quinto, senza però sfruttare le due palle del contro-break. Il servizio funziona a singhiozzo per il giocatore italiano, costretto nell’ottavo game a cancellare tre set-point. Nel nono c’è l’epilogo favorevole all’austriaco (6-3).

Nel secondo set Nardi annulla tre palle break molto pericolose. Da quel momento la partita cambia. Il pesarese affronta il match con maggior autorevolezza, gestendo la battuta e trovando il modo di piazzare il colpo decisivo nell’ottavo game. Avanti di un break, il 6-3 è la logica conseguenza.

Nel terzo set Luca va in scioltezza, mettendo in mostra la sua facilità di tennis. Grande velocità di braccio per lui e i due break del terzo e settimo game gli danno ragione. Sul punteggio di 6-2 cala il sipario. Nardi conclude col 60% di prime di servizio in campo, ottenendo il 78% dei punti (5 ace).