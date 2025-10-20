Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Pavlásek/Zieliński, ATP Basilea 2025: orario, programma, streaming

Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, continuerà domani, martedì 21 ottobre, quando scenderanno in campo anche gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2.

La coppia italiana sfiderà il ceco Adam Pavlásek ed il polacco Jan Zieliński nel match che si giocherà sull’IWB Court 1, e che sarà il quinto ed ultimo di giornata, col programma che inizierà alle 12.00. C’è un unico precedente sul circuito maggiore tra le due coppie, con gli azzurri che sono stati sconfitti nel corso di questa stagione nei sedicesimi di Wimbledon in due tiebreak.

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Pavlásek/Zieliński sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ATP BASILEA 2025

Martedì 21 ottobre – IWB Court 1

Dalle ore 12.00

Sebastián Báez (Argentina)-Reilly Opelka (Stati Uniti, Q)

A seguire

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 1)-Romain Arneodo/Alexandre Müller (Monaco/Francia)

A seguire

Raphaël Collignon (Belgio, SE)-Arthur Rinderknech (Francia)

A seguire

Marcos Giron (Stati Uniti)-Denis Shapovalov (Canada, 9)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 2)-Adam Pavlásek/Jan Zieliński (Cechia/Polonia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP BASILEA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.