ATP Almaty 2025: debuttano bene Diallo e Moutet, out Nardi

Si è chiusa da poco la prima giornata all’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan: ci si è trasferiti quest’anno nella città che un tempo era nota come Alma-Ata ed è tuttora il luogo più iconico del Paese. L’arena è di piuttosto recente costruzione, con apertura avvenuta nel 2016.

Quest’oggi la giornata è iniziata con l’uscita di scena di Luca Nardi, battuto dall’ungherese Fabian Marozsan. Appena quattro gli incontri di singolare giocati, e nessuno è arrivato al terzo set. Vale comunque la pena fare un paio di annotazioni.

In chiusura di giornata, infatti, la vittoria di Corentin Moutet nasconde anche un rischio corso: quello di riportare ad antichi fasti Bernard Tomic. La carriera dell’australiano, come noto, è da tempo naufragata, ma lui prova ancora una risalita, qui si è riuscito a qualificare e per poco non porta il francese al terzo set.

Per il resto vittoria facile del canadese Gabriel Diallo, mentre la sfida tra qualificati va all’australiano James Duckworth. Domani si continua din i primi turni, che verranno quasi tutti completati, mentre per i debutti di Flavio Cobolli e Luciano Darderi c’è da attendere almeno mercoledì, se non giovedì.

RISULTATI ATP 250 ALMATY OGGI

Moutet (FRA) [8]-Tomic (AUS) [Q] 6-1 7-6(9)

Diallo (CAN) [7]-Omarkhanov (KAZ) [WC] 6-3 6-1

Duckworth (AUS) [Q]-Blanchet (FRA) [Q] 6-4 6-4

Marozsan (HUN)-Nardi (ITA) 7-6(3) 6-3