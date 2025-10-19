Atletica, Badr Jaafari e Sara Bottarelli vincono i Campionati Italiani di mezza maratona. Aouani ospite

A Cremona si sono disputati i Campionati Italiani di mezza maratona. Badr Jaafari si è imposto nella gara maschile con il tempo di 1h01:48, migliorando il proprio personale di quattordici secondi. Il 27enne lombardo, che in primavera aveva preso parte agli Europei a squadre, ha fatto la differenza negli ultimi cinque chilometri, quando ha staccato Ahmed Ouhda (poi secondo in 1h02:14) e Alberto Mondazzi (poi terzo in 1h02:15). Era atteso Nekagenet Crippa (fratello di Yeman), ma si è ritirato dopo metà gara.

Grandi applausi per Iliass Aouani, Campione d’Europa e bronzo mondiale di maratona, che era presente all’appuntamento in qualità di ospite. Sul fronte femminile, invece, ha fatto festa Sara Bottarelli: la 35enne bresciana ha tagliato il traguardo con il personale di 1h11:46. Grande vantaggio nei confronti di Anna Arnaudo (1h12:50 dopo aver spento 25 candeline), terza piazza per la 22enne Greta Settino (1h13:12). Nicole Reina non ha terminato la prova.

La mezza maratona di Cremona, giunta alla sua 24ma edizione, è stata vinta dal burundese Egide Ntakarutimana (record della manifestazione al maschile, 1h01:32) e dall’eritrea Rahel Daniel (1h10:27).