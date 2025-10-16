Altri video
Un salto, un ultimo tentativo, un argento che sa di vittoria interiore: in questa intervista esclusiva incontriamo Andrea Dallavalle, uomo di salti, sogni e resilienza. ♂️ Dalla conquista del titolo italiano indoor con 17,36 m ad Ancona (2025), al bronzo europeo ad Apeldoorn, fino all’exploit di Tokyo 2025 dove, con 17,64 m all’ultimo salto della finale, ha conquistato l’argento mondiale e stabilito il suo primato personale. Parleremo di tecnica, allenamenti nei momenti di difficoltà, cambiamenti, e soprattutto di riconoscimento: come si sente quando il sacrificio viene visto, quando il salto non è solo misura ma anche storia personale. #AndreaDallavalle #Atletica #SaltoTriplo #Mondiali2025 #FOCUS #AliceLiverani #Rinascita #RecordPersonale #SportItaliano conduce Alice Liverani