Asia D’Amato, le speranze per la finale all-around ai Mondiali: dove può arrivare al grande rientro?

Asia D’Amato si è qualificata alla finale del concorso generale individuale nell’ambito dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica con il tredicesimo punteggio (51.498) e giovedì 23 ottobre tornerà in pedana a Jakarta (Indonesia) per prendere parte alla gara che incoronerà la nuova Reginetta della Polvere di Magnesio. La 22enne genovese si ripresenterà all’appuntamento a quattro anni di distanza dalla dodicesima piazza raggiunta a Kitakyushu, quando poi conquistò la medaglia d’argento al volteggio.

Ottimo ritorno in campo iridato per l’azzurra, che si è lasciata alle spalle due brutti infortuni accusati nel 2023 e nel 2024 e che in terra asiatica si sta rilanciando. La Campionessa d’Europa all-around nel 2022 non è ancora al top della forma, ma è sulla strada giusta e potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni in una finale dove non ha nulla da perdere. Bisogna infatti considerare che il 51.498 del turno preliminare è condizionato da alcuni errori, che potenzialmente le hanno tolto anche un paio di punti.

Il doppio passo falso alle parallele asimmetriche (mezzo punto perso per un tocco dello staggio basso dalla gran volta e tre decimi per il passo sul doppio avanti in uscita, 13.166), un paio di incertezze alla trave (sbilanciamento sul costale e mancato riconoscimento del cambio mezzo, 12.466), due uscite di pedana al corpo libero (12.300, due decimi di penalità) e una sbavatura sull’arrivo del doppio avvitamento al volteggio (13.566) l’hanno indubbiamente frenata.

In condizioni ottimali non sarebbe impensabile vedere Asia nell’orbita del 53.0-53.5, riscontro che potrebbe valere ampiamente la top-5. Ci si proietta verso un duello tra la russa Angelina Melnikova e l’algerina Kayia Nemour, con la giapponese Aiko Sugihara, la cinese Qingying Zhang e la statunitense Dulcy Caylor pronte a inserirsi. Da non sottovalutare la nostra Asia, la russa Liudmila Roshchina, la tedesca Karina Schoenmaier, la giapponese Rina Kishi e la statunitense Leanne Wong.