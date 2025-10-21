Quando gareggiano D’Amato e Perotti nelle finali dei Mondiali di ginnastica artistica? Programma, orari, tv

Due italiane si sono qualificate alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica: Asia D’Amato ha meritato il pass per il concorso generale individuale con il tredicesimo accredito, mentre Giulia Perotti ha guadagnato l’ingresso all’atto conclusivo al corpo libero in virtù del settimo punteggio. L’avventura iridata della 22enne genovese e della 16enne piemontese prosegue dopo il turno preliminare che ha tenuto banco nelle ultime due giornate a Jakarta (Indonesia), non ci sarà nulla da perdere e nessun traguardo è precluso.

Il primo appuntamento è con Asia D’Amato: la finale dell’all-around è in programma giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 13.30 italiane (nella località asiatica sono cinque ore avanti rispetto a noi). Per rivedere in gara Giulia Perotti bisognerà aspettare sabato 25 ottobre: la finale al corpo libero sarà la quarta a partire dalle ore 09.00, dopo il volteggio maschile, la trave e le parallele pari, dunque dovrebbe iniziare verso le ore 11.30-11.40.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle finali di Asia D’Amato e Giulia Perotti ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Gli eventi saranno trasmessi diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play. Prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani.

QUANDO GAREGGIANO MACCHINI E BRUGNAMI IN FINALE AI MONDIALI?

Giovedì 23 ottobre

Ore 13.30 Finale concorso generale individuale femminile (con Asia D’Amato)

Sabato 25 ottobre

Quarta gara dalle ore 09.00 Finale di specialità, corpo libero femminile (con Giulia Perotti). In precedenza volteggio maschile, trave, parallele pari. La finale al corpo libero dovrebbe iniziare attorno alle ore 11.20-11.30

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERE D’AMATO E PEROTTI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.