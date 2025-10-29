Seguici su
Tennis

Arriva un regalo per Lorenzo Musetti a Parigi: Casper Ruud esce e dà addio alle ATP Finals

Ruud / Lapresse

Casper Ruud esce di scena ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi e si tira fuori dalla corsa alle ATP Finals 2025, avvicinando ulteriormente Lorenzo Musetti all’obiettivo qualificazione. Il norvegese è stato sconfitto in due set per 6-3 7-5 dal tedesco Daniel Altmaier, vedendo sfumare le residue chance di accedere al Master per la quarta volta in carriera (nel giro di cinque anni).

Ruud resta dunque 11° nella Race con 2835 punti e, anche nel caso in cui richiedesse un invito e vincesse la prossima settimana ad Atene o Metz (eventi ATP 250), non potrebbe raggiungere la top8 della graduatoria e neanche la nona posizione attualmente occupata dal canadese Felix Auger-Aliassime, che tornerebbe utile solo con un eventuale forfait a Torino di Novak Djokovic.

Fuori dai giochi dunque uno dei cinque inseguitori di Musetti ancora aritmeticamente in lizza per le Finals alla vigilia del torneo parigino, ma a questo punto resta forse una sola vera minaccia in grado di beffare il toscano. Stiamo parlando di Auger-Aliassime, in campo proprio in questo momento contro il padrone di casa Alexandre Muller con in palio un posto agli ottavi.

Il canadese si trova a quota 3245 punti, quindi a -440 dal carrarino che farà il suo debutto in giornata nel Masters 1000 francese affrontando l’amico e connazionale Lorenzo Sonego. Gli altri giocatori ancora virtualmente in corsa per volare a Torino (ipotesi comunque molto remota) sono il russo Daniil Medvedev, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ed il kazako Alexander Bublik.

