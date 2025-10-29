Monaco ci crede: “Sinner può fare il sorpasso all’ultima curva. Alcaraz vuole dimostrare che non è scarso a livello indoor”

Guido Monaco si è soffermato sulla sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie al secondo turno del Masters 1000 di Parigi durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Non è riuscito a spiegarsela lui, figuriamoci io. Sono portato a pensare a una giornata storta, poi ci sono anche gli avversari: Norrie è salito di colpo negli ultimi tre mesi, è rientrato nei 30 e ti può punire in una giornata così, tra l’altro aveva già battuto Alcaraz due volte e questo aiuta. Alcaraz era nervoso, era impaziente, era un po’ quell’Alcaraz che criticavamo prima di questa serie incredibile di risultati. A Riad ha giocato una partita contro Fritz che ha lasciato tutti a bocca aperta, poi è stato rullato da Sinner e si era messo in testa di volere dimostrare di non essere scarso a livello indoor. Condizione non ancora al top, pressione che si è messa da solo, avversario, giornata storta: un mix di cose ed ecco il risultato“.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato anche sul tema della velocità di campo: “Il campo è ruvido, c’è differenza tra il campo centrale, che è più veloce, e gli altri. Alcaraz al cambio di campo tra secondo e terzo set ha detto a Ferrero che è come Montecarlo, ma secondo me ha detto una cavolata: come fai a dire che è lentissima e poi giochi così male? Sulla combinazione grigio-verde i segni delle scarpe rimangono e sembra un campo di guerra, come al solito i francesi hanno qualche pecca organizzativa. A livello indoor non esiste un struttura indoor paragonabile a questa. Sinner ha detto che è scivoloso e si perde aderenza, ma non mi torna con il discorso del ruvido“.

Jannik Sinner potrebbe finire l’anno da numero 1 del mondo: nei fatti deve vincere il torneo di Parigi e le ATP Finals da imbattuto, sperando che Alcaraz non vinca più di due partite a Torino (le altre combinazioni appaiono più ardue). Sul tema si è soffermato anche Guido Monaco: “Se Alcaraz non fosse brillante magari… Finire l’anno da numero 1 è come essere campione del mondo, avrebbe un’importanza straordinaria, sarebbe un sorpasso clamoroso all’ultima curva. Alcaraz deve rimpiangere la fase senza Sinner in cui non ha preso molto margine”.

Il duello tra Sinner e Alcaraz cattura l’attenzione degli appassionati e i confronti andati in scena in questa stagione sono stati innumerevoli, l’esperto di tennis ha offerto la propria visione: “Mi viene da dire che Sinner sia stato globalmente superiore rispetto ad Alcaraz nelle sfide dirette. Roma lo prendiamo in considerazione? Rientrava dopo tre mesi, c’è un asterisco grosso come un casa. A Parigi 99 volte su 100 quella partita la vince lui e a livello di gioco è stato superiore. A Wimbledon è stato superiore, a New York il contrario. A Riad l’ha travolto, ma mettiamoci un asterisco. A Cincinnati non si è giocato. Globalmente non si può dire che Sinner sia andata sotto con Alcaraz, anzi è leggermente sopra. Entrambi si meritano di essere numero 1 del mondo, chiunque lo sarà un degnissimo numero 1 e se Alcara si farà sorpassare si mangerà le mani”.

Binaghi ha dichiarato che Sinner gli aveva detto che non sarebbe stato presente alla Coppa Davis già alle ATP Finals dell’anno scorso e sul tema è intervenuto Guido Monaco: “La sua intervista mi ha scioccato, ha detto cose incoerenti che facevano a cazzotti una con l’altra. Ha detto che per certi giocatori è meglio giocare a Riad per guadagnare di più piuttosto che la Davis, tu Presidente che nei primi mandati hai squalificato giocatori perché non rispondevano alla convocazione. Lui non può dire molto contro Sinner e poi butta la Coppa Davis in vacca, dopo aver fatto di tutto per portarla in Italia“.